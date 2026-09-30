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30. septembra 2026
Korčok hovorí o diplomatickej blamáži, Wadephul vyslal Ficovej vláde tvrdý odkaz – VIDEO
Tagy: Česky prezident Minister zahraničných vecí Nemecký minister zahraničných vecí Rusko-ukrajinský konflikt slovenský premiér Vojna na Ukrajine
Nemecký minister na tlačovej konferencii okrem iného uviedol, že najväčšie ohrozenie pre slobodu nášho kontinentu prichádza z Moskvy. Slovensko utrpelo podľa člena predsedníctva
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30.9.2026 (SITA.sk) - Nemecký minister na tlačovej konferencii okrem iného uviedol, že najväčšie ohrozenie pre slobodu nášho kontinentu prichádza z Moskvy.
Slovensko utrpelo podľa člena predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) Ivana Korčoka obrovskú diplomatickú blamáž počas utorkovej návštevy nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula. Ten na spoločnej tlačovej konferencii so slovenským ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (Smer-SD) otvorene kritizoval spochybňovanie odstrašujúcej funkcie NATO aj blokovanie spoločných rozhodnutí Európskej únie.
Zároveň pripomenul, že je to Rusko, kto nemá záujem o mierové rokovania, narušuje vzdušný priestor krajín Európskej únie a pokračuje v hybridných operáciách. Zdôraznil, že návrat k bežným vzťahom s Ruskom preto v súčasnej situácii nie je možný.
„Nepamätám si, kedy naposledy nechal niekto v EÚ tak jednoznačné a tvrdé odkazy ktorémukoľvek inému štátu,“ uviedol Korčok. Podľa neho Wadephul v Bratislave odložil diplomatický slovník. „Včera sa rozpadol sen tejto vlády, že sem príde nemecký minister, zapózuje fotografom a oni potom jeho návštevu ukážu ako ďalší dôkaz, že ich zahraničná politika na všetky štyri svetové strany funguje. Stal sa presný opak. Po včerajšej ,nakladačke' z Nemecka je opäť zrejmé, aké škody táto vláda svojou zahraničnou politikou spôsobuje Slovensku. Spoločné fotografie s európskymi partnermi nezakryjú zásadné rozdiely v tom, kam Robert Fico a jeho vláda našu krajinu smerujú,“ podčiarkol Korčok.
Nemecký minister na tlačovej konferencii okrem iného uviedol, že najväčšie ohrozenie pre slobodu nášho kontinentu prichádza z Moskvy a najväčšou hrozbou pre Európu je Putinov imperializmus.
„Spochybňovať tieto fakty nie je len nesolidárne, ale bolo by to jednoducho nezodpovedné. Ešte raz pripomeniem, že my ako dvadsaťsedmička sme všetci na jednej lodi a nemôžeme si dovoliť blokády jednotlivých členských štátov v Bruseli. My sme to už zažili s Maďarskom, čo znamenajú takéto systematické blokády,“ pripomenul. Zároveň podotkol, že blokády oslabujú Európsku únie, ale na konci dňa vlastne oslabujú toho, kto blokuje.
Reagoval aj na nedávne vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý povedal, že si neželá, aby bolo Slovensko „súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5“. „Ten, kto rozosieva pochybnosti o odstrašujúcej funkcii NATO, ohrozuje seba, ale i nás všetkých. Na bezpečnostné záruky NATO sa musia všetky členské krajiny môcť spoľahnúť,“ prízvukoval Wadephul. Už predtým označil český prezident Petr Pavel slová Fica za mimoriadne závažné. Upozornil, že ak by k záväzkom kolektívnej obrany pristupovali takto všetci členovia, NATO by stratilo zmysel.
Zároveň Wadephul zdôraznil, že Európska únia musí pokračovať v podpore Ukrajiny. Je podľa neho jasné, že všetci by si priali diplomatické riešenie vojny, no pravda je podľa jeho slov taká, že Rusko v súčasnosti neprejavuje vážnu ochotu vstúpiť do rokovaní, ktoré by viedli k spravodlivému a trvalému mieru.
V tejto situácii odmietol návrat k bežným vzťahom s Ruskom vzhľadom na pokračujúce raketové a dronové útoky proti Ukrajine aj vzhľadom na ruské hybridné aktivity. „Ak stojíme za Ukrajinou, musíme túto podporu všetci aj realizovať. A keď vravíme, že Rusko nikdy nesmie násilne posúvať hranice, tak aj za týmto si musíme spoločne stáť,“ povedal šéf nemeckej diplomacie.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Korčok hovorí o diplomatickej blamáži, Wadephul vyslal Ficovej vláde tvrdý odkaz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko utrpelo podľa člena predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) Ivana Korčoka obrovskú diplomatickú blamáž počas utorkovej návštevy nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula. Ten na spoločnej tlačovej konferencii so slovenským ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (Smer-SD) otvorene kritizoval spochybňovanie odstrašujúcej funkcie NATO aj blokovanie spoločných rozhodnutí Európskej únie.
Jednoznačné a tvrdé odkazy
Zároveň pripomenul, že je to Rusko, kto nemá záujem o mierové rokovania, narušuje vzdušný priestor krajín Európskej únie a pokračuje v hybridných operáciách. Zdôraznil, že návrat k bežným vzťahom s Ruskom preto v súčasnej situácii nie je možný.
„Nepamätám si, kedy naposledy nechal niekto v EÚ tak jednoznačné a tvrdé odkazy ktorémukoľvek inému štátu,“ uviedol Korčok. Podľa neho Wadephul v Bratislave odložil diplomatický slovník. „Včera sa rozpadol sen tejto vlády, že sem príde nemecký minister, zapózuje fotografom a oni potom jeho návštevu ukážu ako ďalší dôkaz, že ich zahraničná politika na všetky štyri svetové strany funguje. Stal sa presný opak. Po včerajšej ,nakladačke' z Nemecka je opäť zrejmé, aké škody táto vláda svojou zahraničnou politikou spôsobuje Slovensku. Spoločné fotografie s európskymi partnermi nezakryjú zásadné rozdiely v tom, kam Robert Fico a jeho vláda našu krajinu smerujú,“ podčiarkol Korčok.
Putinov imperializmus
Nemecký minister na tlačovej konferencii okrem iného uviedol, že najväčšie ohrozenie pre slobodu nášho kontinentu prichádza z Moskvy a najväčšou hrozbou pre Európu je Putinov imperializmus.
„Spochybňovať tieto fakty nie je len nesolidárne, ale bolo by to jednoducho nezodpovedné. Ešte raz pripomeniem, že my ako dvadsaťsedmička sme všetci na jednej lodi a nemôžeme si dovoliť blokády jednotlivých členských štátov v Bruseli. My sme to už zažili s Maďarskom, čo znamenajú takéto systematické blokády,“ pripomenul. Zároveň podotkol, že blokády oslabujú Európsku únie, ale na konci dňa vlastne oslabujú toho, kto blokuje.
Vyjadrenia premiéra
Reagoval aj na nedávne vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý povedal, že si neželá, aby bolo Slovensko „súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5“. „Ten, kto rozosieva pochybnosti o odstrašujúcej funkcii NATO, ohrozuje seba, ale i nás všetkých. Na bezpečnostné záruky NATO sa musia všetky členské krajiny môcť spoľahnúť,“ prízvukoval Wadephul. Už predtým označil český prezident Petr Pavel slová Fica za mimoriadne závažné. Upozornil, že ak by k záväzkom kolektívnej obrany pristupovali takto všetci členovia, NATO by stratilo zmysel.
Zároveň Wadephul zdôraznil, že Európska únia musí pokračovať v podpore Ukrajiny. Je podľa neho jasné, že všetci by si priali diplomatické riešenie vojny, no pravda je podľa jeho slov taká, že Rusko v súčasnosti neprejavuje vážnu ochotu vstúpiť do rokovaní, ktoré by viedli k spravodlivému a trvalému mieru.
V tejto situácii odmietol návrat k bežným vzťahom s Ruskom vzhľadom na pokračujúce raketové a dronové útoky proti Ukrajine aj vzhľadom na ruské hybridné aktivity. „Ak stojíme za Ukrajinou, musíme túto podporu všetci aj realizovať. A keď vravíme, že Rusko nikdy nesmie násilne posúvať hranice, tak aj za týmto si musíme spoločne stáť,“ povedal šéf nemeckej diplomacie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Korčok hovorí o diplomatickej blamáži, Wadephul vyslal Ficovej vláde tvrdý odkaz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česky prezident Minister zahraničných vecí Nemecký minister zahraničných vecí Rusko-ukrajinský konflikt slovenský premiér Vojna na Ukrajine
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