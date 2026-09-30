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30. septembra 2026
Vojna na Ukrajine pomáha „jantárovej mafii“. Až 70 percent ťažby môže byť v sivej zóne
Ukrajina začala lukratívny sektor regulovať krátko pred ruskou inváziou. Vojnový stav však zastavil plánované kontroly a firmy si svoje náleziská chránia aj súkromnou ozbrojenou ochrankou. Vojna ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajina začala lukratívny sektor regulovať krátko pred ruskou inváziou. Vojnový stav však zastavil plánované kontroly a firmy si svoje náleziská chránia aj súkromnou ozbrojenou ochrankou.
Vojna komplikuje Ukrajine boj proti nelegálnej ťažbe jantáru, ktorá v minulosti zdevastovala tisíce hektárov krajiny. Kontroly a environmentálne audity sú počas vojnového stavu pozastavené a podľa predstaviteľa jednej z ťažobných spoločností môže 60 až 70 percent jantáru vyťaženého v krajine pochádzať zo sivej zóny.
„Je tu veľa nepoctivých prevádzkovateľov, veľmi vysoké percento nepoctivých užívateľov nerastného bohatstva,“ povedal agentúre AFP Oleh Bohelskyj, spolumajiteľ ťažobnej spoločnosti Amber Galbin pôsobiacej v Rivnenskej oblasti. Podľa jeho odhadu tvorí „sivý“ jantár 60 až 70 percent všetkej ťažby na Ukrajine.
Ukrajina má jedny z najväčších zásob jantáru na svete. Skamenená živica, známa aj ako „slnečný kameň“, sa využíva najmä na výrobu šperkov a veľký dopyt po nej je v Číne. Po rozpade Sovietskeho zväzu začali lukratívny obchod ovládať aj zločinecké skupiny. Pomocou motorových čerpadiel vo veľkom vymývali jantár zo zeme bez ohľadu na škody spôsobené prírode, čo im vynieslo označenie „jantárová mafia“. „Ťažba sa vykonávala nelegálne, životné prostredie v podstate trpelo a naše zdroje boli 30 rokov drancované,“ povedal Bohelskyj.
Rozsah nelegálnej ťažby bol v minulosti obrovský. Ivan Švyrid z vládnej organizácie na ochranu lesov „Volodymyrecké lesníctvo“ si spomína na prípad, keď spolu s niekoľkými policajtmi prišiel na miesto nelegálnej ťažby a našiel tam „2 000 ľudí, ktorí kopali“. „Keď dieťa v piatom ročníku nejde do školy a namiesto toho ide kopať jantár... nie je to hanba?“ povedal.
Ukrajina prijala v roku 2019 dlho očakávaný zákon regulujúci ťažbu jantáru. Zaviedol menej invazívne postupy a ťažbu bagrami podľa schválených plánov. Povolenia sa udeľovali najmä na územia výrazne poškodené predchádzajúcou nelegálnou ťažbou a súkromné spoločnosti následne museli pozemky uviesť do riadneho stavu.
Legalizácia sektora sa prejavila aj v štatistikách. Oficiálny vývoz nespracovaného jantáru vzrástol podľa údajov ukrajinskej colnej správy z 0,61 tony v roku 2020 na 88,83 tony v roku 2025. Ruská invázia však situáciu skomplikovala. Vojnový stav zavedený v roku 2022 pozastavil plánované kontroly a environmentálne audity, takže regulačné orgány majú obmedzený prehľad o dianí priamo na miestach ťažby.
„Niektorí užívatelia nerastného bohatstva zneužívajú svoje postavenie a možno niektorí ťažia nelegálne,“ pripustil predseda Ukrajinskej asociácie jantárového priemyslu Mykola Kotňuk. Podľa neho môžu ťažiť aj skupiny, ktoré majú povolenia iba na pilotné a prieskumné práce.
Ukrajinské orgány od roku 2024 začali 369 vyšetrovaní týkajúcich sa nelegálnej ťažby a držby jantáru, uviedol šéf Špecializovanej environmentálnej prokuratúry Borys Indyčenko. Patrí medzi ne aj prípad skupiny odhalenej v júni tohto roka, ktorú podľa vyšetrovateľov viedol miestny predstaviteľ. Skupina je obvinená zo spôsobenia environmentálnych škôd približne za osem miliónov dolárov.
Vojna priniesla do odvetvia aj ďalší problém. Podľa správy Intelligence Online si niektoré spoločnosti najímajú na ochranu nálezísk súkromných bezpečnostných pracovníkov vyzbrojených zbraňami z čierneho trhu, ktoré údajne získali z frontu. „Podniky stavajú ploty a kontrolné stanovištia a v niektorých prípadoch si najímajú ochrankárov, ktorí môžu byť súčasťou organizovanej zločineckej skupiny,“ povedal prokurátor Indyčenko.
Legálni ťažiari preto žiadajú štát o obnovenie kontrol. Tvrdia, že firmy obchádzajúce pravidlá získavajú konkurenčnú výhodu. Bohelskyj je presvedčený, že pri dôslednejšej regulácii môže Ukrajina svoje obrovské zásoby využiť legálne. „Ak si teraz sadneme spolu s poctivými užívateľmi nerastného bohatstva a štátom a trochu upravíme smerovanie, trochu zmeníme kurz... potom sa, samozrejme, staneme svetovou jednotkou.“
Zdroj: SITA.sk - Vojna na Ukrajine pomáha „jantárovej mafii“. Až 70 percent ťažby môže byť v sivej zóne © SITA Všetky práva vyhradené.
Vojna komplikuje Ukrajine boj proti nelegálnej ťažbe jantáru, ktorá v minulosti zdevastovala tisíce hektárov krajiny. Kontroly a environmentálne audity sú počas vojnového stavu pozastavené a podľa predstaviteľa jednej z ťažobných spoločností môže 60 až 70 percent jantáru vyťaženého v krajine pochádzať zo sivej zóny.
„Je tu veľa nepoctivých prevádzkovateľov, veľmi vysoké percento nepoctivých užívateľov nerastného bohatstva,“ povedal agentúre AFP Oleh Bohelskyj, spolumajiteľ ťažobnej spoločnosti Amber Galbin pôsobiacej v Rivnenskej oblasti. Podľa jeho odhadu tvorí „sivý“ jantár 60 až 70 percent všetkej ťažby na Ukrajine.
Ukrajina má jedny z najväčších zásob jantáru na svete. Skamenená živica, známa aj ako „slnečný kameň“, sa využíva najmä na výrobu šperkov a veľký dopyt po nej je v Číne. Po rozpade Sovietskeho zväzu začali lukratívny obchod ovládať aj zločinecké skupiny. Pomocou motorových čerpadiel vo veľkom vymývali jantár zo zeme bez ohľadu na škody spôsobené prírode, čo im vynieslo označenie „jantárová mafia“. „Ťažba sa vykonávala nelegálne, životné prostredie v podstate trpelo a naše zdroje boli 30 rokov drancované,“ povedal Bohelskyj.
Rozsah nelegálnej ťažby bol v minulosti obrovský. Ivan Švyrid z vládnej organizácie na ochranu lesov „Volodymyrecké lesníctvo“ si spomína na prípad, keď spolu s niekoľkými policajtmi prišiel na miesto nelegálnej ťažby a našiel tam „2 000 ľudí, ktorí kopali“. „Keď dieťa v piatom ročníku nejde do školy a namiesto toho ide kopať jantár... nie je to hanba?“ povedal.
Ukrajina prijala v roku 2019 dlho očakávaný zákon regulujúci ťažbu jantáru. Zaviedol menej invazívne postupy a ťažbu bagrami podľa schválených plánov. Povolenia sa udeľovali najmä na územia výrazne poškodené predchádzajúcou nelegálnou ťažbou a súkromné spoločnosti následne museli pozemky uviesť do riadneho stavu.
Legalizácia sektora sa prejavila aj v štatistikách. Oficiálny vývoz nespracovaného jantáru vzrástol podľa údajov ukrajinskej colnej správy z 0,61 tony v roku 2020 na 88,83 tony v roku 2025. Ruská invázia však situáciu skomplikovala. Vojnový stav zavedený v roku 2022 pozastavil plánované kontroly a environmentálne audity, takže regulačné orgány majú obmedzený prehľad o dianí priamo na miestach ťažby.
„Niektorí užívatelia nerastného bohatstva zneužívajú svoje postavenie a možno niektorí ťažia nelegálne,“ pripustil predseda Ukrajinskej asociácie jantárového priemyslu Mykola Kotňuk. Podľa neho môžu ťažiť aj skupiny, ktoré majú povolenia iba na pilotné a prieskumné práce.
Ukrajinské orgány od roku 2024 začali 369 vyšetrovaní týkajúcich sa nelegálnej ťažby a držby jantáru, uviedol šéf Špecializovanej environmentálnej prokuratúry Borys Indyčenko. Patrí medzi ne aj prípad skupiny odhalenej v júni tohto roka, ktorú podľa vyšetrovateľov viedol miestny predstaviteľ. Skupina je obvinená zo spôsobenia environmentálnych škôd približne za osem miliónov dolárov.
Vojna priniesla do odvetvia aj ďalší problém. Podľa správy Intelligence Online si niektoré spoločnosti najímajú na ochranu nálezísk súkromných bezpečnostných pracovníkov vyzbrojených zbraňami z čierneho trhu, ktoré údajne získali z frontu. „Podniky stavajú ploty a kontrolné stanovištia a v niektorých prípadoch si najímajú ochrankárov, ktorí môžu byť súčasťou organizovanej zločineckej skupiny,“ povedal prokurátor Indyčenko.
Legálni ťažiari preto žiadajú štát o obnovenie kontrol. Tvrdia, že firmy obchádzajúce pravidlá získavajú konkurenčnú výhodu. Bohelskyj je presvedčený, že pri dôslednejšej regulácii môže Ukrajina svoje obrovské zásoby využiť legálne. „Ak si teraz sadneme spolu s poctivými užívateľmi nerastného bohatstva a štátom a trochu upravíme smerovanie, trochu zmeníme kurz... potom sa, samozrejme, staneme svetovou jednotkou.“
Zdroj: SITA.sk - Vojna na Ukrajine pomáha „jantárovej mafii“. Až 70 percent ťažby môže byť v sivej zóne © SITA Všetky práva vyhradené.
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