|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 30.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2026
Kto je najdôveryhodnejším politikom na Slovensku? Prieskum ukázal zaujímavé súboje o jednotlivé priečky
Rozdiely sa však ukazujú pri miere nedôveryhodnosti. Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter ...
Zdieľať
30.9.2026 (SITA.sk) - Rozdiely sa však ukazujú pri miere nedôveryhodnosti.
Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Dáta boli zbierané v dňoch 1. až 7. septembra na vzorke 1 012 respondentov. Hlave štátu dôveruje 41 percent opýtaných.
Za prezidentom v prieskume dôveryhodnosti lídrov skončili predseda hnutia Republika Milan Uhrík a predseda stany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Obom dôveruje zhodne po 29 percent respondentov. Zhodnú mieru dôvery majú aj Michal Šimečka, predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko, a predseda strany Smer-SD a premiér Robert Fico. Každému z nich dôveruje 28 percent opýtaných.
Ďalšia priečka patrí predsedovi Kresťanskodemokratického hnutia Milanovi Majerskému, ktorému vyjadrilo dôveru 26 percent účastníkov prieskumu. Rovnakú mieru dôvery má aj predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.
Štvrtina opýtaných (25 percent) dôveruje predsedovi opozičného Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi. Za Matovičom skončil s dôverou 23 percent opýtaných predseda v súčasnosti mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď.
Nasleduje predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, dôveruje mu 20 percent opýtaných. Percentuálny bod na Danka stráca predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorému vyjadrilo dôveru 19 percent respondentov. Na chvoste prieskumu skončil predseda Maďarskej aliancie László Gubík.
Rozdiely sa ale ukazujú pri miere nedôveryhodnosti. Prieskum ukázal, že hlave štátu nedôveruje 57 percent opýtaných. Hoci majú Gröhling s Uhríkom rovnakú mieru dôveryhodnosti, líder SaS má o čosi vyššiu mieru nedôveryhodnosti. Nedôveruje mu 64 percent opýtaných, kým v prípade Uhríka je to 60 percent.
Ešte vyššiu mieru nedôveryhodnosti má šéf progresívcov Šimečka, ktorému nedôveruje 67 percent respondentov. Premiérovi Ficovi vyjadrilo nedôveru 70 percent opýtaných. Vyššiu mieru nedôvery vykazuje napríklad Igor Matovič, ktorému nedôveruje 73 percent, Andrej Danko s mierou nedôvery 77 percent a Boris Kollár. V prípade predsedu hnutia Sme rodina sa 78 percent respondentov vyjadrilo, že mu nedôveruje.
Zdroj: SITA.sk - Kto je najdôveryhodnejším politikom na Slovensku? Prieskum ukázal zaujímavé súboje o jednotlivé priečky © SITA Všetky práva vyhradené.
Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Dáta boli zbierané v dňoch 1. až 7. septembra na vzorke 1 012 respondentov. Hlave štátu dôveruje 41 percent opýtaných.
Prieskum straníckych lídrov
Za prezidentom v prieskume dôveryhodnosti lídrov skončili predseda hnutia Republika Milan Uhrík a predseda stany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Obom dôveruje zhodne po 29 percent respondentov. Zhodnú mieru dôvery majú aj Michal Šimečka, predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko, a predseda strany Smer-SD a premiér Robert Fico. Každému z nich dôveruje 28 percent opýtaných.
Ďalšia priečka patrí predsedovi Kresťanskodemokratického hnutia Milanovi Majerskému, ktorému vyjadrilo dôveru 26 percent účastníkov prieskumu. Rovnakú mieru dôvery má aj predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.
Štvrtina opýtaných (25 percent) dôveruje predsedovi opozičného Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi. Za Matovičom skončil s dôverou 23 percent opýtaných predseda v súčasnosti mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď.
Nasleduje predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, dôveruje mu 20 percent opýtaných. Percentuálny bod na Danka stráca predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorému vyjadrilo dôveru 19 percent respondentov. Na chvoste prieskumu skončil predseda Maďarskej aliancie László Gubík.
Nedôvera voči politikom
Rozdiely sa ale ukazujú pri miere nedôveryhodnosti. Prieskum ukázal, že hlave štátu nedôveruje 57 percent opýtaných. Hoci majú Gröhling s Uhríkom rovnakú mieru dôveryhodnosti, líder SaS má o čosi vyššiu mieru nedôveryhodnosti. Nedôveruje mu 64 percent opýtaných, kým v prípade Uhríka je to 60 percent.
Ešte vyššiu mieru nedôveryhodnosti má šéf progresívcov Šimečka, ktorému nedôveruje 67 percent respondentov. Premiérovi Ficovi vyjadrilo nedôveru 70 percent opýtaných. Vyššiu mieru nedôvery vykazuje napríklad Igor Matovič, ktorému nedôveruje 73 percent, Andrej Danko s mierou nedôvery 77 percent a Boris Kollár. V prípade predsedu hnutia Sme rodina sa 78 percent respondentov vyjadrilo, že mu nedôveruje.
Zdroj: SITA.sk - Kto je najdôveryhodnejším politikom na Slovensku? Prieskum ukázal zaujímavé súboje o jednotlivé priečky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Korčok hovorí o diplomatickej blamáži, Wadephul vyslal Ficovej vláde tvrdý odkaz – VIDEO
Korčok hovorí o diplomatickej blamáži, Wadephul vyslal Ficovej vláde tvrdý odkaz – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pentagón oficiálne oznámil koniec operácie proti džihádistom z Islamskému štátu v Iraku
Pentagón oficiálne oznámil koniec operácie proti džihádistom z Islamskému štátu v Iraku