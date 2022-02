Korčok: Na Slovensko by mohli prísť so súhlasom vlády a parlamentu stovky vojakov NATO

25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS ) verí, že v najbližších hodinách ruské útoky nebudú eskalovať. Povedal to vo štvrtkovej diskusnej relácii Na hrane televízie Joj. Kde sa však ruské útoky zastavia, minister nevedel povedať.Ako ďalej uviedol, slovenské územie je územie, ktoré je chránené spojencami severoatlantickej aliancie NATO a podľa jeho slov sme nemohli urobiť lepšie, keď sme sa pred rokmi stalo členmi NATO a Európskej únie (EÚ) , čo „chudáci Ukrajinci" nemajú. „Keby len jeden granát padol na územie niektorého členského štátu NATO, je to vnímané ako útok na všetkých členov a odpoveď bude rázna. Toho si musí byť vedomý aj ruský prezident Vladimir Putin ," ozrejmil Korčok.Šéf slovenskej diplomacie tiež povedal, že na Slovensko by mohli prísť stovky vojakov severoatlantickej aliancie NATO. Rozhodnutie by malo byť rýchle a so súhlasom vlády a parlamentu. „Sme na Slovensku pripravení takýto kontingent prijať," doplnil.