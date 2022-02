Prehľad avizovaných aj uvalených sankcií na Rusko

Lídri EÚ sa na štvrtkovom mimoriadnom summite dohodli, že na Rusko uvalia sankcie, ktoré budú mať "masívne následky" na jeho ekonomiku. Budú sa vzťahovať na "finančný sektor, energetiku a dopravu, tovar s dvojakým použitím, ako aj kontrolu vývozu, financovanie vývozu a vízovú politiku," uvádza sa vo vyhlásení Európskej rady. Brusel zároveň rozšíri sankčný zoznam o mená ďalších osôb z Ruska a upraví kritéria, podľa ktorých vyhodnocuje, kto naň patrí.

EÚ zaviedla sankcie proti Rusku v reakcii na anexiu Krymu a rozpútanie konfliktu na východe Ukrajiny v roku 2014. Konflikt si vyžiadal podľa OSN 14.000 obetí. O predĺžení doterajších sankcií do 31. júla rozhodla EÚ už 13. januára tohto roku. Dôvodom podľa EÚ bolo, že si Rusko neplní svoje záväzky voči Ukrajine vyplývajúce z mierových dohôd z Minska, a tiež už v tom čase silneli obavy, že sa Rusko chystá zaútočiť na Ukrajinu.Sankcie sú zamerané proti ruskému finančnému, energetickému a obrannému sektoru, ako aj proti tovarom, ktoré môžu byť použité na civilné, ale aj vojenské účely.



EÚ ohlásila 21. februára, že zavedie sankcie voči jednotlivcom zapojeným do "nezákonného aktu" uznania separatistických oblastí na východe Ukrajiny - Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) zo strany Ruska za nezávislé štáty. O deň neskôr sa členské štáty EÚ jednomyseľne zhodli na prijatí sankčného balíka.



Sankcie vrátane zmrazenia majetku a zákazu udelenia víz sa budú vzťahovať i na 351 poslancov dolnej komory ruského parlamentu, ktorí podporili uznanie DĽR a LĽR. Na novom sankčnom zozname EÚ figuruje 27 jednotlivcov a právnych subjektov vrátane bánk financujúcich ruské operácie v Donbase.



Ďalší balík sankcií schválila Únia vo štvrtok bezprostredne po vypuknutí vojny.

Budú sa vzťahovať na "finančný sektor, energetiku a dopravu, tovar s dvojakým použitím, ako aj kontrolu vývozu, financovanie vývozu a vízovú politiku," uvádza sa vo vyhlásení Európskej rady. Brusel zároveň rozšíri sankčný zoznam o mená ďalších osôb z Ruska a upraví kritéria, podľa ktorých vyhodnocuje, kto naň patrí.



"Rada bezodkladne prijme príslušné návrhy pripravené (Európskou) komisiou a vysokým predstaviteľom (EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom)," pokračuje vyhlásenie.







Americký prezident Joe Biden oznámil uvalenie rozsiahlych sankcií na ruské banky a oligarchov. USA uvalili sankcie na ruský štátny dlh. "Odrezali sme ruskú vládu od západného financovania," povedal americký prezident. Sankcie zasiahnu aj "vojenskú banku" Ruska aj jeho štátnu rozvojovú banku VEB.Biden podpísal príkaz, ktorý Američanom zakazuje investície a obchod v separatistických republikách.

Prezident Joe Biden hovorí o ruskej invázii na Ukrajinu v Bielom dome vo Washingtone, 24. februára 2022.

Foto: TASR/AP

Britské sankcie

Britský premiér Boris Johnson 22. februára uviedol, že Británia uvalí sankcie na päť ruských bánk a troch miliardárov blízkych Kremľu: Gennadija Timčenka a Borisa a Igora Rotenbergovcov.Medzi sankcionovanými finančnými inštitúciami sú Benk Rossija, IS Bank, General Bank, Promsvjazbank a Black Sea Bank.Zmieneným podnikateľom bude zmrazený všetok majetok, ktorý majú v Spojenom kráľovstve, a budú mať zakázané tam cestovať, uviedol Johnson s tým, že ďalšie sankcie budú nasledovať. Rovnako sú cieľom britských sankcií poslanci Dumy, ktorí hlasovali za uznanie nezávislosti Donecka a Luhanska.

Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok 24. februára 2022.

Foto: TASR/AP

Ostatné krajiny

Johnson následne vo štvrtok avizoval, že Británia "uvalí najväčší a najprísnejší balík ekonomických sankcií, aké Rusko kedy videlo."Všetky veľké ruské banky budú podľa neho vylúčené z finančného systému ostrovného kráľovstva s tým, že na druhú najväčšiu ruskú banku VBT bude uvalené "úplné zmrazenie aktív". Podľa Sky News ide v prípade VBT o sumu v objeme 154 miliárd libier.Johnson ďalej uviedol, že suma, ktorú môžu mať Rusi na britských bankových účtoch, bude obmedzená, pričom zmrazenie aktív sa rozšíri na približne 100 ďalších ľudí - oligarchov.Okrem toho bude mať letecká spoločnosť Aeroflot zakázané lietať do Spojeného kráľovstva.



Kanada zakázala obchod so separatistickými republikami aj obchod s ruským štátnym dlhom. Uvalila sankcie aj na poslancov, ktorí podporili uznanie separatistických republík. K sankciám sa pripojili aj Austrália a Japonsko.



Kanadský premiér Justin Trudeau vo štvrtok v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu oznámil zavedenie nových sankcií voči 58 ruským jednotlivcom a inštitúciám. Sankcie Kanada sa týkajú členov ruskej elity a ich rodiny, súkromnú polovojenskú organizáciu - tzv. Wagnerovu skupinu -, ako aj na ruské banky. Kanada tiež ruší vývozné povolenia pre Rusko.

Kanadský premiér Justin Trudeau hovorí počas tlačovej konferencie v Ottawe 24. februára 2022.

Foto: TASR/AP

G7

Rada Európy

Americký prezident Joe Biden vo štvrtok na Twitteri oznámil, že skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku."Dnes ráno (miestneho času) som sa stretol (virtuálne) s mojimi náprotivkami z G7, aby sme diskutovali o neoprávnenom útoku (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina na Ukrajinu a dohodli sme sa, že zavedieme devastujúce balíky sankcií a ďalšie ekonomické opatrenia s cieľom vyvodiť voči Rusku zodpovednosť," napísal šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Twitter. "Stojíme pri statočných ľuďoch na Ukrajine," dodal.Skupina G7, do ktorej patria okrem Spojených štátov aj Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko a Taliansko, už predtým v spoločnom vyhlásení odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu s tým, že ide o vážne ohrozenie medzinárodného poriadku.



Rada Európy (RE) vo štvrtok oznámila, že zváži uvalenie sankcií na Rusko za jeho útok na susednú Ukrajinu. Stáli predstavitelia 47 členských štátov tejto medzivládnej organizácie so sídlom v Štrasburgu, medzi ktoré patrí Ukrajina aj Rusko, sa v piatok stretnú, aby zvážili možné prijatie opatrení voči Kremľu, uviedla Rada. Členské krajiny budú diskutovať konkrétne o možnom pozastavení ruského členstva, priblížila RE. To by mohlo v konečnom dôsledku viesť k jeho úplnému vylúčeniu, komentuje AFP.

Nord stream

SWIFT

Sankcie na Putina

Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil 22. februára, že Nemecko až do odvolania zastavuje schvaľovací proces plynovodu Nord Stream 2. Nemecký kancelár zároveň uviedol, že ide o odpoveď na rozhodnutie Ruska uznať separatistické ukrajinské oblasti. Zároveň varoval, že pozastavenie projektu Nord Stream 2 je len prvým "konkrétnym" krokom, za ktorým môže nasledovať aj zavedenie ďalších sankcií proti Rusku.O deň neskôr aj americký prezident Joe Biden povedal, že jeho administratíva uvalí sankcie na spoločnosť Nord Stream 2 AG zodpovednú za výstavbu kontroverzného ruského plynovodu.Jednou z navrhovaných sankcií bolo aj odpojenie Ruska od medzinárodného bankového systému SWIFT - USA ani EÚ však tento krok zatiaľ nespravili. Odrezanie Ruska od tohto systému bolo predmetom diskusií aj v roku 2014 po ruskej anexii Krymu. Kremeľ vtedy vyhlásil, že takýto krok bude považovať za vyhlásenie vojny.



Európske sankcie proti Rusku by sa mali zamerať priamo na ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho administratívu, uviedol vo štvrtok holandský premiér Mark Rutte.