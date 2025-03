Korčok odovzdal Blanárovi výzvu. Desaťtisíce Slovákov žiadajú, aby vláda nezradila Európu – VIDEO

Vláda s nami v Únii hazarduje

Fico a Orbán rozbíjajú Úniu

Korčok kritizuje nečinnosť Blanára

4.3.2025 (SITA.sk) - Takmer 80-tisíc občanov sa podpísalo pod výzvu vláde s názvom „Slovensko má na viac“. Výzvu v utorok odovzdal na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitosti člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko Ivan Korčok . Ako pripomenul na brífingu, spustili ju v období, keď vláda ústami Tibora Gašpara zo Smeru pripustila možnosť odchodu z Európskej únie Občania podľa neho na základe viacerých krokov vlády pochopili, že nešlo o nejaké prerieknutie sa a vláda naozaj ťahá Slovensko preč od Európy. „Znamená to dostať sa späť do ruského vplyvu. Viem, že sú to silné slová, ale sú úplne namieste,“ skonštatoval. Vláda podľa neho úplne zle prečítala, čo má v súčasnej dramatickej situácii na medzinárodnej scéne robiť.„Toto je moment, keď si treba uvedomiť, že Slovensku už nezostane v rukách možno vôbec nič, čoho by sa mohlo chytiť, pretože pri zásadných zmenách zahraničnej politiky Spojených štátov nám zostane jedno jediné – a to je Európska únia. V tejto výzve 80-tisíc občanov povedalo, aby vláda s naším miestom nehazardovala. Bohužiaľ, vláda robí pravý opak,“ povedal Korčok.Bývalý diplomat dodal, že na rezorte zahraničia strávil 30 rokov, no nikdy nezažil takú nečinnosť ministra v takýchto dramatických situáciách, aké sa v súčasnosti odohrávajú, keď treba urobiť všetko pre to, aby Slovensko zostalo pri európskom stole. Slovenská republika nebola na európskych rokovaniach v Londýne ani v Paríži a problém je podľa Korčoka v tom, že tam predstavitelia Slovenska ani byť nechcú.„Ja som nepočul od žiadnej krajiny, ktorá sa nezúčastnila rokovaní v Londýne či Paríži, že by tam nechceli byť. Toto je hrubé pošliapavanie záujmov Slovenskej republiky,“ dodal. Agresívna militantná rétorika premiéra Roberta Fica podľa neho poškodzuje záujmy Slovenska, keď spojencov nazýva vojnovými štváčmi.Fico aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom podľa neho rozbíjajú Európsku úniu. „Slovensko sa ocitlo v tandeme, ktorý robí radosť len Vladimirovi Putinovi a oslabuje Európsku úniu,“ zhodnotil.Korčok kritizoval pondelkové vyjadrenia premiéra Roberta Fica z tlačovej besedy, kde premiér naznačil, že v prípade, že nebudú zapracované jeho požiadavky, bude vetovať závery štvrtkového samitu Európskej únie v Bruseli.„To je priznanie toho, ako je premiér osamotený v tom, čo chce na samite presadiť. Ja som pripravoval desiatky samitov, ale nikdy som nezažil, aby sme právo veta vytiahli niekoľko dní pred samitom, namiesto toho, aby predseda vlády komunikoval s ostatnými predsedami vlád krajín EÚ,“ poukázal Korčok.Takto vytiahnuť právo veta je podľa neho ako vyzliecť sa donaha a ukázať, že nemáš podporu a si osamotený. Zároveň sa pýta Fica aj ministra zahraničia Juraja Blanára Smer-SD ), čo urobili pre to, aby získali podporu pre tranzit plynu, prímerie na Ukrajine a ďalšie veci, ktoré požadujú na samite.Podľa Korčoka hazardujeme so spojenectvami, ktoré Slovensko v tejto chvíli potrebuje. „Ak chce niekto utekať do Moskvy, nech uteká, ale ja vám garantujem, že 100 percent občanov chce zostať tu, v Európe a chce vidieť vládu, ktorá sa bije za ich záujmy – a tie nevybavíte v Moskve, Číne, v Brazílii, ani s Elonom Muskom. Vybavíte ich v Bruseli, Paríži, Berlíne, vo Varšave a tak ďalej,“ povedal.Zdôraznil, že Európa stála za Slovenskom vyše 20 rokov. „A dnes sa k Európe, keď potrebuje, aby sme sa postavili za ňu, obraciame chrbtom,“ uzavrel Korčok.