Osady sú napriek miliónovým investíciám ako z doby kamennej, SaS predstavila systémové riešenie

Vysporiadanie pozemkov pod osadami

Problémom je aj krízové bývanie

4.3.2025 (SITA.sk) - Na podporu marginalizovaných komunít sa už minuli milióny eur, no výsledky nevidno. Upozornil na to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling . Ako uviedol, vláda nechce vidieť problémy marginalizovaných skupín, a preto SaS ponúka systémové riešenie.Poslanec Vladimír Ledecký (SaS) poukázal na dlhodobú neefektívnosť štátnych opatrení v oblasti bývania v rómskych osadách.„Desaťročia sa len mláti prázdna slama. Napriek miliónovým investíciám zostáva bývanie v osadách na úrovni doby kamennej. Veril som Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity aj osobne pánovi Alexandrovi Daškovi , ale som sklamaný,“ dodal Ledecký.Systémové riešenie podľa SaS zahŕňa vysporiadanie pozemkov pod osadami, aby ľudia, ktorí sú ochotní a schopní riešiť si bývanie, dostali možnosť legálne vlastniť pôdu.„Diskusie o tomto probléme trvajú desaťročia, ale pokrok je minimálny. Podpora svojpomocnej výstavby je ďalším kľúčovým krokom – štát musí aktívne spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a samosprávami, aby ľudia mohli stavať vlastné bývanie,“ dodala SaS.Strana pripomenula, že budovanie prestupného bývania bolo v predchádzajúcom programovom období neúspešné, pričom dnes je situácia ešte horšia. Štátny fond rozvoja bývania musí byť podľa SaS dostupnejší pre obce na výstavbu a odpredaj nehnuteľností.„Problémom je aj krízové bývanie – každoročne dochádza k požiarom v osadách, no štát stále nemá pripravený systém dočasného ubytovania. Napriek existujúcej legislatíve sa neefektívne využíva aj systém sociálnych podnikov bývania,“ uviedla SaS.Ledecký doplnil, že namiesto riešenia týchto otázok, štát míňa peniaze na neefektívne aktivačné práce, výsadbu stromčekov pri osadách či budovanie Rómskeho mediálneho domu. Ak sa v tejto súvislosti nič nezmení, Slovensko príde podľa poslanca o financie, príležitosti a problémy sa prehĺbia.