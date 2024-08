Korčok prehovoril o svojej politickej budúcnosti, k rozhodnutiu mu pomohli výsledky prieskumu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.8.2024 (SITA.sk) - Bývalý diplomat a prezidentský kandidát Ivan Korčok sa chce angažovať v politickom živote. Ako ďalej uviedol, akonáhle bude známa konkrétna podoba jeho zapojenia sa do politiky, oznámi to verejnosti.„Akúkoľvek podobu bude mať moje angažovanie sa vo verejnom živote, mojím cieľom je prispieť k tomu, aby sme po ďalších parlamentných voľbách mali na Slovensku vládu, ktorá sa zameria na skutočné problémy ľudí a pohne Slovensko vpred. Cítim, že naša krajina to veľmi potrebuje a Slovensko má na viac,“ myslí si Korčok.Zároveň verejnosti poďakoval za vyjadrenú podporu, ktorá trvá aj štyri mesiace po prezidentských voľbách. Ako sám tvrdí, vyjadrená podpora je preňho dôležité zistenie a motivácia, a aj preto sa rozhodol pokračovať v slovenskej politike.„Nedávny prieskum ukázal, že po tom, čo som sa v prezidentských voľbách uchádzal o podporu ako občiansky kandidát, ľudia vidia moje pokračovanie v službe Slovensku. Toto je pre mňa dôležité zistenie a povzbudenie a motivácia, a aj preto som sa rozhodol pokračovať v slovenskej politike,“ doplnil.