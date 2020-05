Korčok sa zhodol s nemeckým šéfom zahraničia o nevyhnutnosti oživovania ekonomík, musí sa však postupovať opatrne

Otváranie ekonomík je nevyhnutné

Riešili aj strategické partnerstvá

Korčok zdôraznil proeurópske smerovanie SR

7.5.2020 - Otváranie ekonomík je nevyhnutné, no treba postupovať opatrne. Zhodli sa na tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) a jeho nemecký kolega Heiko Maas. Ministri spolu telefonovali prvýkrát. Korčok ocenil nemeckú pomoc Slovensku v boji proti koronavírusu.Šéfovia zahraničných rezortov spolu tiež diskutovali o bilaterálnych vzťahoch medzi oboma krajinami a nadchádzajúcom predsedníctve Nemecka v Rade Európskej únie (EÚ).Otváranie ekonomík považujú obe strany za nevyhnutné, no zároveň je podľa nich potrebné postupovať opatrne s cieľom udržať pozitívny vývoj.Upozorňujú aj na dôležitosť komunikácie voči občanom a kontrolu šírenia nepotvrdených správ ohľadom nákazy.„V tomto kontexte je podstatné aj dostatočné informovanie ohľadom podpory poskytnutej od EÚ jej členských štátov,“ uviedol Korčok.Ministri spolu diskutovali aj na témy strategického partnerstva medzi krajinami, bilaterálnych vzťahov, nadštandardnej hospodárskej spolupráce, nadchádzajúceho predsedníctva Nemecka v Rade EÚ či vývoji situácie ohľadom koronavírusu a koordinácie na úrovni EÚ.„Nemecko je naším strategickým partnerom a ukázalo sa to aj počas pandémie, keď táto krajina poskytla svoje dopravné kapacity aj pre našich občanov. Rovnako sme ale na iných miestach postupovali aj my,“ uviedol šéf rezortu diplomacie.Obaja ministri sa zhodli, že v súčasnej situácii budú dôležité pozitívne výsledky nadchádzajúceho predsedníctva Nemecka v Rade EÚ v druhom polroku 2020.Korčok využil rozhovor aj na to, aby nemeckému partnerovi predstavil priority novej slovenskej vlády.„Poukázal som na silné proeurópske a proatlantické smerovanie nového kabinetu, pričom nielen v ekonomickej oblasti je strategickým partnerom práve Nemecko. Aj preto je dôležité, aby sme ekonomické opatrenia prijímané v EÚ v súvislosti s pandémiou úzko koordinovali aj s touto krajinou,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.