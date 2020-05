Zakúpené zájazdy zrejme preložia, ministerstvo predstavilo pomoc pre cestovné kancelárie

Rozhodnutie je aj na klientoch

Riziko chceli rozložiť na všetky strany

7.5.2020 - Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo legislatívny návrh, ktorým chce pomôcť cestovným kanceláriám, ako aj ich klientom prekonať súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou.Ako ďalej vo štvrtok informoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec, na základe neho by mali cestovné kancelárie možnosť odložiť realizáciu zakúpených zájazdov až do konca augusta budúceho roka namiesto vrátenia peňazí.Klienti by sa mohli rozhodnúť, či chcú svoju dovolenku stráviť v rovnakom termíne a rezorte, ako si pôvodne vybrali, alebo si zvolia inú alternatívu.Zároveň však ministerstvo v návrhu definovalo aj skupinu občanov, ktorí takúto ponuku cestovnej kancelárie môžu odmietnuť a žiadať vrátenia peňazí.Ide o ľudí, ktorí sa dostali na úrady práce po 13. marci tohto roku, zároveň o podnikateľov a živnostníkov, ktorí ukončili podnikanie alebo ich podnikanie podstatne utrpelo aktuálnou koronakrízou a čerpali pomoc od štátu. Tretiu skupinu tvoria osamelí rodičia, ktorí čerpali karanténnu OČR a poslednou tehotné ženy."My sme pomerne dlho a zodpovedne rokovali so všetkými zainteresovanými a hľadali sme riešenie," uviedol k návrhu Oravec s tým, že v aktuálnej situácii nie je možné prijať ideálne riešenie.Podľa neho sa snažili vytvoriť taký model pomoci, ktorý by nedal "Čierneho Petra" do rúk iba jednej strane, ale rozložil riziko na všetkých účastníkov. Ako zdôraznil, aj keby dali možnosť žiadať o vrátenie zaplatených záloh všetkým klientom, neboli by uspokojení, keďže cestovné kancelárii nimi nedisponujú.Zároveň informoval, že asi tretina cestovných kancelárií na Slovensku je v súčastnosti takmer na pokraji krachu. Ak by pritom mali problém vyplatiť peniaze uvedeným sociálne slabším skupinám, mohli by podľa neho využiť zvýhodnené bezúročné pôžičky pre podnikateľov. V prípade, ak by sa dostali do problémov neskôr, budú odložené zájazdy chránené klasickým poistením proti insolventnosti.