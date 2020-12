M. Krajčí vyzýva na zodpovednosť aj počas silvestrovských osláv

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) nabáda občanov k zodpovednosti aj počas tohtoročného Silvestra. Pripomína, aby nezabúdali na dodržiavanie nariadení, ktoré majú obmedziť šírenie nového koronavírusu. Opatrenia sú oproti iným krajinám miernejšie, Slovensko podľa neho vsadilo najmä na zodpovednosť svojich obyvateľov. Rezort zdravotníctva zároveň varuje pred užívaním alkoholu počas pandémie.





"Každý sa musí správať zodpovedne. Nehľadať cestu, ako obísť platné pravidlá, ale ich rešpektovať. To je cesta k úspešnému zvládnutiu súčasnej nepriaznivej situácie," odkazuje Krajčí. Ako sa budú ľudia podľa neho správať počas osláv príchodu nového roka, sa premietne do počtu chorých v nasledujúcom období. Pripomína preto, že ako krajina boj s novým koronavírusom zvládne, závisí od každého. Mierne vydýchnutie bude totiž možné až po zaočkovaní veľkej časti obyvateľstva.Hlavný hygienik Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica zároveň v súvislosti so silvestrovskými oslavami varuje pred rizikami požívania alkoholu. Podotýka, že po jeho konzumácii sa ľudia často správajú menej opatrne a nedbajú na dodržiavanie pravidiel. "Alkohol tiež oslabuje imunitnú ochranu pred infekciou ochorenia COVID-19. Ak sa niekto nakazil a konzumuje aj v menšom množstve alkohol, potom priebeh ochorenia bude ťažší," zdôrazňuje Okruhlica. Odporúča maximálne pripiť si symbolicky a dopriať si skôr dostatok pohybu a vitamínov.Rezort zdravotníctva upozorňuje, že naďalej platí zákaz vychádzania, mimo výnimiek. Stretávanie medzi dvomi domácnosťami je možné, ale iba s tou, s ktorou si na začiatku platnosti opatrení vytvorili tzv. bublinu. Apeluje na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení a vyhýbaniu sa kontaktov. Okrem nosenia rúška, dostatočného odstupu a hygieny rúk ministerstvo odporúča aj dôkladné vetranie priestorov.