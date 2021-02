Koronavírus je čínska biologická zbraň, kázal arcibiskup Dominik Duka

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka označil koronavírusovú pandémiu za čínsku biologickú zbraň. Vyhlásil to vo svojej kázni v pražskej Katedrále svätého Víta ešte začiatkom februára. V utorok na to upozornila televízna stanica CNN Prima News.





Duka v kázni povedal, že pôvod koronavírusu poznajú všetci vojenskí špecialisti, ale nechcú alebo nemôžu o tom hovoriť.Proti jeho výroku sa ohradil napríklad imunológ Václav Hořejší. Podľa pražského arcibiskupstva je Dukov výrok vytrhnutý z kontextu."Teraz, v tejto situácii, čelíme najhoršiemu čínskemu vírusu, úniku biologickej zbrane. O tom sú presvedčení všetci vojenskí špecialisti na celom svete, ktorí sa o tom boja hovoriť alebo to nesmú povedať," vyhlásil Duka začiatkom februára.Imunológ Hořejší pre CNN Prima News povedal: "To, čo som počul, je absolútne škandalózne. Pán kardinál sa stáva šíriteľom falošných správ. Som tiež katolík a hanbím sa, že naša cirkev má na čele takéhoto človeka."Ľudia, ktorí považujú koronavírus za umelo vytvorený, to podľa neho hovoria len z politického alebo ideologického dôvodu.Vedci sa domnievajú, že vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa na ľudí preniesol z netopierov alebo iných zvierat. Pravdepodobne sa to podľa ich názoru stalo na juhozápade Číny. Vládnuca čínska komunistická strana tvrdí, že vírus pochádza zo zahraničia. To však vedci odmietajú.Až tento rok v januári prišiel do Číny tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aby pátral po pôvode ochorenia a aby zistil, ako sa koronavírus preniesol na človeka. WHO vo svojej správe následne uviedla, že sa podrobne nezaoberala otázkou, či koronavírus mohol uniknúť z laboratória, čo však je podľa tejto organizácie veľmi nepravdepodobné.