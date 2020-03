Koronavírus odstavil sezónu KHL a Gagarinov pohár nezíska nikto, rozhodnutie vedenia je konečné

Rozhodnutie konzultovali so všetkými

25.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa v stredu definitívne rozhodlo predčasne ukončiť sezónu 2019/2020. Dôvodom je šíriaci sa koronavírus, pre ktorý bolo ešte donedávna pozastavené play-off tejto nadnárodnej súťaže.Na rozdiel od najvyššej slovenskej súťaže neudelili majstrovskú trofej - Gagarinov pohár - žiadnemu tímu. Informoval o tom oficiálny web KHL.Vedenie KHL prijalo rozhodnutie po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami, pričom prioritou bolo zdravie a bezpečnosť hráčov, fanúšikov, zamestnancov klubov a všetkých, čo sa podieľajú na organizácii zápasov. Pôvodne Rusi pracovali aj s možnosťou, že by play-off dohrali v júni a júli.V súčasnosti, keď Medzinárodný olympijský výbor (MOV) o rok odložil olympijské hry v Tokiu, by bol aj tento scenár nepravdepodobný.KHL na svojom oficiálnom webe tiež uvádza, že na rozhodnutie vplývalo aj to, že niekoľko klubov odmietlo pokračovať v play-off. Týkalo sa to fínskeho mužstva Jokerit Helsinki a kazašského účastníka Barys Nur-Sultan Okrem toho pred siedmimi dňami vedenie najlepšieho mužstva Východnej konferencie Ak Bars Kazaň adresovalo KHL žiadosť o predčasné ukončenie aktuálnej sezóny. To sa napokon aj udialo. Okrem toho by vznikli ťažkosti s návratom zahraničných hráčov na územie Ruska."Bohužiaľ, musíme sezónu ukončiť v predstihu. Toto rozhodnutie nebolo ľahké. Som si istý, že všetci fanúšikovia spolu s nami chceli vidieť pokračovanie súbojov o Gagarinov pohár. V tejto situácii je však oveľa dôležitejšie zdravie hráčov a ich blízkych, zamestnancov klubu a samozrejme fanúšikov. Veríme, že nikto nemá právo prevziať zodpovednosť za život a zdravie ľudí," povedal prezident KHL Alexej Morozov.