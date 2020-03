Federer a jeho manželka zo Slovenska štedro pomohli rodinám v núdzi, ktoré ovplyvnil koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2020 - Po viacerých športových hviezdach, prevažne z futbalového prostredia, sa rozhodol finančne podporiť boj proti ochoreniu COVID-19 aj švajčiarsky tenista Roger Federer. Majiteľ 20 grandslamových titulov na sociálnej sieti twitter informoval verejnosť o svojom štedrom príspevku rodinám vo vlasti. Zároveň túto "výzvu" posunul ďalej."Toto sú náročné časy pre nás všetkých a na nikoho by sme nemali zabudnúť. Mirka a ja sme sa rozhodli venovať milión švajčiarskych frankov rodinám v núdzi vo Švajčiarsku. Náš príspevok je len začiatok. Dúfame, že ostatní sa pridajú k podpore väčšiemu počtu rodín, ktoré to potrebujú. Spoločne môžeme túto krízu prekonať. Zostaňte zdraví," napísal Federer v troch jazykoch - v angličtine, nemčine a francúzštine.Roger Federer v závere februára informoval o tom, že po artroskopii kolena vynechá prestížne turnaje v USA a Roland Garros. Pandémia koronavírusu však spôsobila, že podujatie v Indian Wells a Miami sa neuskutočnia a grandslamový turnaj v Paríži presunuli až na september. Aktuálne sú všetky profiturnaje pod hlavičkou ATP a WTA až do 7. júna zrušené, niektorým možno v budúcnosti nájdu náhradný termín.Vo Švajčiarsku v stredu prekročili hranicu 10-tisíc nakazených osôb na ochorenie COVID-19, čo túto krajinu radí na ôsmu priečku spomedzi všetkých štátov sveta.V "krajine helvétskeho kríža" koronavírusu podľahlo už 145 osôb, ďalších 131 ľudí sa podarilo vyliečiť. Slovensko, odkiaľ pochádza Federerova manželka Mirka, má aktuálne potvrdených 216 nakazených osôb.