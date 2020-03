Svet urážal Rusko a toto je Boží trest, vraví o koronavíruse Chorkinová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2020 - Šírenie nákazy koronavírusu je pre tento svet Boží trest. Myslí si to niekdajšia skvelá gymnastka a momentálne členka ruskej Štátnej dumy Svetlana Chorkinová. Dvojnásobná olympijská víťazka a deväťnásobná majsterka sveta v rozhovore pre Sport-Express okrem iného povedala aj to, že svet vo veľkom uráža Rusko a toto je jeden z dôsledkov."Podľa môjho názoru je to nejaký Boží trest. Aj v našej hymne sa spieva, že našu zem ochraňuje Boh. Svet si toho príliš veľa dovolil voči Rusom aj našim športovcom. My sme napriek tomu stále pripravení všetkým pomáhať. Sme si vedomí, že nie je nič silnejšie, ako keď všetci bojujú spoločne za dobré veci - za priateľstvo, naše deti a stále lepšiu ekonomiku," vyhlásila Chorkinová.Členka dolnej komory ruského parlamentu vyjadrila aj svoj názor na odloženie olympijských hier v Tokiu na rok 2021."Každý z nás máme len jeden život a ten je najvyššia hodnota. Z tohto pohľadu je to správne riešenie. Finančné či morálne straty nestoja za risk, ktorý by sme podstúpili pri zdraví toľkého počtu ľudí. Rusko by malo túto situáciu využiť na to, aby sa lepšie pripravilo v súvislosti s procesmi na Športovom arbitrážnom súde. Máme šancu, aby sme na budúci rok vyriešili všetky naše problémy s medzinárodnými športovými federáciami," vysvetlila Chorkinová.