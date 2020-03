Continental v Púchove zastavuje výrobu, primátorka odmieta koronavírus ako dôvod

Prerušenie až do apríla

Zamestnávajú tisíce ľudí

19.3.2020 - Jeden z najväčších zamestnávateľov na Považí, spoločnosť Continental, pristupuje od štvrtka ku krátkemu prerušeniu prevádzky. O rozhodnutí spoločnosti informovala púchovská primátorka Katarína Heneková na oficiálnom facebookovom profile mesta Púchov.Po štvordňovej pauze v závode na výrobu osobných pneumatík by mala byť zastavená výroba, už aj vrátane závodu na výrobu nákladných pneumatík, od 26. marca do 5. apríla.Oficiálnym dôvodom na prerušenie prevádzky nie je aktuálna epidemiologická situácia, ale podľa primátorky Henekovej pokles objednávok."Na základe telefonátu s konateľmi spoločnosti Continental vám oznamujem, že z dôvodu poklesu objednávok bude prerušená výroba v závode osobné pneumatiky, a to od 19. marca do 22. marca. Výroba bude opäť spustená v pondelok 23. marca," uviedla vo svojom vyhlásení Heneková.



Podľa jej slov bude závod na výrobu nákladných pneumatík pokračovať v prevádzke bez prerušenia až do 25. marca. "Následne bude od štvrtka 26. marca výroba oboch závodov prerušená. Zatiaľ do nedele 5. apríla 2020," doplnila púchovská primátorka.



Spoločnosť Continental vyrába v Púchove pneumatiky pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy a dopravné pásy. Okrem výroby sa Continental v Púchove venuje výskumno-vývojovým aktivitám v modernom Technologickom centre. V súčasnosti spoločnosť Continental v Púchove zamestnáva 4 950 zamestnancov.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko tlačové oddelenie spoločnosti Continental.

