Koronavírus sa počas lyžovanie zrejme nebude šíriť, riziko však predstavujú strediská aj vleky

1.12.2020 - Riziko nákazy koronavírusom pri lyžovaní je minimálne, skonštatoval riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre mimoriadne situácie Michael Ryan, zatiaľ čo viaceré európske krajiny v snahe zastaviť šírenie ochorenia COVID-19 zakázali vstup na lyžiarske svahy. Reštrikcie bránia v spustení lyžiarskych vlekov v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku aj ďalších krajinách."Predpokladám, že veľa ľudí sa nenakazí počas spúšťania sa dole kopcami na lyžiach," vyjadril sa Ryan v pondelok počas brífingu. WHO pritom už pred časom informovala, že koronavírus sa vonku prenáša omnoho zložitejšie, pretože sa na čerstvom vzduchu rozptýli.Ryan však zároveň doplnil, že riziko šírenia vírusu súvisí s inými aktivitami spojenými s lyžovaním. "Skutočné problémy prídu na letiskách, v autobusoch prevážajúcich lyžiarov do rezortov a z nich, na vlekoch... a na miestach, kde sa ľudia stretávajú," uviedol a vyzval krajiny, aby sa na lyžiarsku sezónu pozerali práve z tohto pohľadu a podobne, z hľadiska rizika hromadných stretnutí, posudzovali aj ďalšie aktivity, pričom varoval, že obzvlášť rizikové môže byť stretávanie sa ľudí vnútri po lyžovaní.Šíreniu prvej vlny pandémie v Európe pritom na jar pomohli práve lyžiarske rezorty vo Francúzsku, Taliansku a Rakúsku.Podľa Ryana by sa mali vlády miesto zameriavania sa na konkrétne športy, ako lyžovanie či turistiku, orientovať na obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi."Problémom je akákoľvek aktivita, ktorá zahŕňa veľké množstvá ľudí presúvajúce sa do koncentrovaných priestorov a následne používajúce verejnú dopravu a iné spôsoby transportu," vysvetlil s tým, že práve toto je potrebné starostlivo manažovať.WHO zároveň poznamenala, že minulý týždeň po prvý raz od septembra celosvetovo klesol počet nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, čo pripisujú najnovším opatreniam v európskych krajinách. Generálny riaditeľ organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus to označil za "vítanú správu", no upozornil, že sa na tento pokles treba pozerať veľmi opatrne.Ľudí tiež vyzval, aby si dobre rozmysleli, ako budú tráviť nadchádzajúce sviatky. "Byť s rodinou a priateľmi nestojí za to, aby ste ich a seba vystavili riziku," vyhlásil a dodal, že všetci "musíme myslieť na to, čí život môžeme ohroziť svojimi rozhodnutiami".