„Syn Božej hlavy“ spojil koronavírus a 5G siete, youtube bude mazať konšpirácie

Billa Gatesa posiela do väzenia

Icke je známy šíriteľ konšpirácií

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Služba YouTube odstráni všetky videá týkajúce sa konšpiračnej teórie, podľa ktorej 5G siete súvisia so šírením nového koronavírusu. Správa prichádza po tom, ako sa na službe objavil živý prenos rozhovoru, v ktorom David Icke v pondelok obhajoval túto konšpiračnú teóriu a vyhlásil, že "existuje prepojenie medzi 5G a zdravotnou krízou"."Ak sa 5G dostanú tam, kam ich chcú dostať, tak potom zanikne ľudský život, ako ho poznáme. Ľudia sa musia rozhodnúť," uviedol v reakcii na podpaľovanie stožiarov s vysielačmi pre 5G siete. Niekoľko ľudí v reakciách ihneď vyzývalo ostatných, aby naďalej podpaľovali vysielače.Icke tiež povedal, že ak sa vedcom raz podarí vyrobiť vakcínu, bude obsahovať "nanotechnologické mikročipy", ktoré umožnia kontrolovať ľudí. Billa Gatesa, ktorý pomáha s financovaním výskumu spojeného s vakcínou, by mali podľa neho zatvoriť vo väzenia.Rozhovor sledovalo naživo 65-tisíc ľudí. YouTube ho odstránil až po tom, ako sa skončil, pričom o ňom vedelo už počas live streamu. "Akýkoľvek obsah, ktorý spochybňuje existenciu prenosu COVID-19 tak, ako ho opísali Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) alebo miestne zdravotnícke úrady, je v rozpore s pravidlami YouTube," uviedla pre BBC hovorkyňa spoločnosti. "To platí aj pre konšpiračné teórie, podľa ktorých symptómy ochorenia zapríčiňujú 5G siete," dodala.David Icke je známy britský šíriteľ konšpiračných teórií, ktorý tvrdí, že Zem ovláda tajné bratstvo. To podľa neho pochádza z inej dimenzie vesmíru a jeho členovia sa snažia udržiavať ľudstvo v strachu, pretože žijú z negatívnej energie. Podobne ako ďalší konšpirátori, aj Icke spochybňuje holokaust a blúzni o tom, že svet ovládajú reptiliáni a ilumináti. On sám vraj už v roku 1990 pochopil, že prišiel na Zem na to, aby cez neho k ľuďom hovorili vesmírne bytosti. O rok neskôr sa začal titulovať ako "Syn Božej hlavy".