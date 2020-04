Koronavírus zvýšil návštevnosť pirátskych filmových stránok, najväčší nárast bol v Taliansku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2020 - Obmedzenia pre pandémiu koronavírusu viedli aj k vyššej návštevnosti pirátskych filmových stránok. Najväčší nárast pritom zaznamenalo Taliansko. Návštevnosť počas posledných siedmich marcových dní narástla oproti rovnakému obdobiu vo februári o 66 %. Nasledujú India (63 %), Španielsko (50 %), Portugalsko (47 %), Kanada (45 %), či Veľká Británia (43 %).Výsledky priniesla spoločnosť Muso, ktorá monitoruje digitálnu pirátsku činnosť. Uviedla tiež, že dopyt po pirátskych televíznych kanáloch klesol. Dôvodom je zrejme zrušenie živých prenosov športových podujatí."Tak ako Netflix zaregistroval veľký nárast nových používateľov, aj my sme zaznamenali značný nárast návštev na pirátskych stránkach," uviedol výkonný riaditeľ Muso Andy Chatterly. Dodal, že nárast zachytili aj v počte nelegálne sťahovaných softvérov. V Taliansku to bolo o 41 %. Muso tvrdí, že má najväčšiu databázu o pirátskych aktivitách na svete a sleduje viac ako 19-tisíc stránok.Ernesto van der Sar z blogu TorrentFreak vyhlásil, že "čísla spoločnosti Muso zodpovedajú tomu, čo by sme mohli očakávať".