WhatsApp bojuje proti dezinformáciám, výrazne pokleslo preposielanie správ

28.4.2020 - Komunikačná aplikácia WhatsApp, ktorú vlastní spoločnosť Facebook, zaznamenala 70-percentný pokles v rozsiahlom preposielaní správ, ktoré súviselo aj s falošnými informáciami o koronavíruse. Spoločnosť pred dvoma týždňami zaviedla nové prísne obmedzenie preposielania správ v snahe spomaliť šírenie falošných informácií.Ak používateľ dostal správu, ktorú preposlali viac ako päťkrát, po novom ju nemôže poslať ďalej do viacerých chatov, ale len do jedného.Odborníci tvrdia, že v boji proti dezinformáciám má aplikácia ešte stále čo robiť. Hovorca WhatsAppu uviedol, že sú pripravení splniť si svoju úlohu v boji proti falošným správam.Výkonný riaditeľ Centra pre boj proti digitálnej nenávisti (CCDH) Imran Ahmed pre BBC News povedal, že "giganti v oblasti sociálnych médií, ako napríklad WhatsApp, majú pred sebou ešte veľa práce". "Na platforme sa nachádza ešte dosť falošných informácií. V čase, keď sa ľudia nemôžu stretnúť naživo, je dezinformačná kríza spôsobená len sociálnymi médiami," vyhlásil.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila šírenie falošných informácií v čase pandémie za "infodémiu".