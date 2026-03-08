Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 Meniny má Alan, Alana
 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

Korupčná kauza na súdoch na východnom Slovensku sa vracia na začiatok, najvyšší súd zrušil rozsudok ŠTS


Tagy: akcia Syseľ exposlanec hlavné pojednávanie Justícia Korupcia Podnikateľ Súdy

Prípad týkajúci sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku sa vrátil na prvostupňový súd. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní



8.3.2026 (SITA.sk) - Prípad týkajúci sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku sa vrátil na prvostupňový súd. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ten vo veci vytýčil termín hlavného pojednávania na utorok 10. marca a ďalší následne na 21. apríla.

Najvyšší súd zrušil pôvodný rozsudok


Najvyšší súd SR totiž v auguste minulého roku zrušil prvostupňový rozsudok a vec vrátil ŠTS na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Dôvodom bolo, že v rámci rozsudku identifikoval chyby a takisto je podľa odvolacieho súdu potrebné vykonať ďalšie dôkazy, napríklad konfrontáciu s jedným zo svedkov.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku v tomto prípade v decembri 2023 uznal za vinného podnikateľa Mariána S., bývalého sudcu Miroslava N. a advokáta Alexeja I., ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 poslancom Národnej rady SR zvoleným za SDKÚ. Vtedy uložil prvostupňový súd Mariánovi S. za trestný čin nepriamej korupcie trest dva roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov a peňažný trest 15-tisíc eur.

V prípade, že by ho obžalovaný nezaplatil, súd určil náhradný trest jeden rok väzenia. Obžalovaný Miroslav N. dostal za účasť na nepriamej korupcii trest jeden rok väzenia podmienečne odložený na dobu dvoch rokov. Rovnaký trest dostal aj Alexej I., ktorý bol uznaný za vinného z účasti na podplácaní. Odvolanie proti verdiktu vtedy podali obžalovaní, ako aj prokurátor, ktorý požadoval prísnejší trest pre obžalovaného Alexeja I.

Súd sa opieral o výpovede aj záznamy


Samosudca Jozef Pikna pri odôvodňovaní verdiktu v decembri 2023 povedal, že vykonaným dokazovaním boli žalované skutky preukázané. Poukázal pritom napríklad na svedecké výpovede, ako aj získané zvukové záznamy, podľa ktorých mal Marián S. „sklony vybavovať veci na súdoch“. Samotný Marián S. v rámci svojho záverečného slova zdôraznil, že žiadny skutok nespáchal a žiaden sa ani nestal.

Obžaloba sa v tomto prípade týka troch skutkov, pri ktorých obžalovaní podľa orgánov činných v trestnom konaní sprostredkovali úplatky v tisícoch eur pre sudcov z Košíc a Prešova. V dvoch prípadoch išlo o zmiernenie uloženého trestu a v jednom prípade o vyňatie nehnuteľností z konkurzného konania. Všetci traja obžalovaní v tejto súvislosti pred súdom uviedli, že sú nevinní.

Národná kriminálna agentúra dotyčných obvinila v októbri 2021 v rámci protikorupčnej akcie Syseľ. Podnikateľ Marián S. bol podľa medializovaných informácií blízky viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera.


Zdroj: SITA.sk - Korupčná kauza na súdoch na východnom Slovensku sa vracia na začiatok, najvyšší súd zrušil rozsudok ŠTS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: akcia Syseľ exposlanec hlavné pojednávanie Justícia Korupcia Podnikateľ Súdy
