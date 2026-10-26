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 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

Merino videl krv a počul krik. Zmena sedadla na poslednú chvíľu mu zachránila život po bombovom útoku na tímový autobus – VIDEO


Tagy: Bombové útoky Liečba MS 2026 vo futbale Nominácia Spomienky Zranenie

Veľký kus črepiny skončil zabodnutý na opierke hlavy sedadla, na ktorom Merino zvyčajne sedával. Stredopoliar Arsenalu Mikel Merino s odstupom času uznal, že zmena ...



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merino 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Veľký kus črepiny skončil zabodnutý na opierke hlavy sedadla, na ktorom Merino zvyčajne sedával.


Stredopoliar Arsenalu Mikel Merino s odstupom času uznal, že zmena miesta v tímovom autobuse na poslednú chvíľu mu možno zachránila život ešte keď pôsobil v Borussii Dortmund.

Španiel mal 20 rokov, keď sa autobus nemeckého veľkoklubu stal v roku 2017 terčom výbušnín. Incident sa odohral cestou na domáci zápas štvrťfinále Ligy majstrov proti Monaku.

Tri bomby ukryté v živom plote explodovali práve vo chvíli, keď okolo nich prechádzal autobus. Veľký kus črepiny skončil zabodnutý na opierke hlavy sedadla, na ktorom Merino zvyčajne sedával. On sa však rozhodol posadiť inde, pretože mal pocit, že má "stuhnuté nohy".

Vyviazol bez zranení


"Sedadlá v prednej časti sa dali sklopiť, tak som si sadol tam – a to mi možno zachránilo život," povedal víťaz Premier League a majster sveta v rozhovore pre portál The Players' Tribune.

"Myslím, že mám anjela strážneho. Vlastne mám šťastie, že som vôbec nažive. Mnohí ľudia by možno ani neuverili, že sa niečo také stalo, alebo aké to bolo vážne, ale nás všetkých to poznačilo. Ozval sa ohlušujúci tresk a potom si pamätám, ako sa autobus takmer prevrátil," prezradil.

Merino na podlahe videl krv, cítil dym a počul krik. Neskôr išiel do nemocnice, kde čakal na svojho spoluhráča Marca Bartru, ktorý musel podstúpiť operáciu zlomeného zápästia.


Stihne sa dovtedy vrátiť?


Duel proti Monaku bol preložený na nasledujúci deň, čo kritizoval vtedajší tréner Dortmundu – a súčasný kouč anglickej reprezentácie – Thomas Tuchel. Sergej Wenergold, Nemec ruského pôvodu, bol v roku 2018 odsúdený po tom, čo sa k útoku priznal.

Merino takisto opísal svoj pozoruhodný návrat po únavovej zlomenine pravého chodidla, ktorú utrpel vo februári 2026. O päť mesiacov neskôr už so Španielskom dvíhal nad hlavu trofej pre majstrov sveta.

"Lekár povedal, že to bude šesť mesiacov. Bol som v takom šoku, že som ani nedokázal cítiť smútok. V hlave som si len rýchlo spočítal čas – do MS zostávali štyri mesiace. Keď som to povedal manželke, vtedy som sa zrútil. Môj rozum to už chápal, ale srdce potrebovalo, aby som to vyslovil nahlas," obával sa 30-ročný rodák z Pamplony.

Myšlienkami bol inde


Svoje zmýšľanie zmenil od incidentu v Dortmunde a to mu pomohlo aj pri tomto zranení. Keďže sa nedostal do výberu pre MS 2022, tak podobné sklamanie už zažiť nechcel.

Sledoval, ako jeho spoluhráči z Arsenalu získali prvý titul v Premier League po 22 rokoch a oslavoval s nimi. Myšlienkami však bol pri nominácii na svetový šampionát.

"Štyri mesiace ani minúta na ihrisku. Ako môžete povolať takého hráča? Celý týždeň som sa dohadoval s trénerom Arsenalu Mikelom Artetom a fyzioterapeutmi. Pôvodný plán bol, že sa vrátim až na finále Ligy majstrov proti Parížu St-Germain, a aj to bolo riskantné. Musel som dokázať, že som pripravený v zápase proti Crystal Palace," dodal šťastný Merino ohľadom výberu španielskeho reprezentačného kouča Luisa de la Fuenteho.


Zdroj: SITA.sk - Merino videl krv a počul krik. Zmena sedadla na poslednú chvíľu mu zachránila život po bombovom útoku na tímový autobus – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bombové útoky Liečba MS 2026 vo futbale Nominácia Spomienky Zranenie
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