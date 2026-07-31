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31. júla 2026

Tesco zvažuje predaj svojich aktivít v strednej Európe vrátane Slovenska


Tagy: Obchodné reťazce

Britský maloobchodný reťazec preveruje možnosti ďalšieho pôsobenia v regióne. Prípadná transakcia by znamenala jeho odchod z kontinentálnej Európy. Britský maloobchodný reťazec



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britain_tesco_21594 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Britský maloobchodný reťazec preveruje možnosti ďalšieho pôsobenia v regióne. Prípadná transakcia by znamenala jeho odchod z kontinentálnej Európy.


Britský maloobchodný reťazec Tesco zvažuje predaj svojich aktivít v strednej Európe vrátane Slovenska, Česka a Maďarska.

Spoločnosť podľa informácií denníka Financial Times spolupracuje s investičnými bankármi na posúdení možností ďalšieho smerovania svojho podnikania v regióne. Tesco sa k týmto informáciám odmietlo vyjadriť.

Hovorca spoločnosti uviedol, že Tesco „nikdy nekomentuje fámy ani špekulácie“. Ak by sa predaj uskutočnil, znamenal by definitívny odchod britského reťazca z kontinentálnej Európy a zavŕšenie dlhodobého procesu sústreďovania sa na domáci britský trh a Írsko.

Stredoeurópska divízia Tesca prevádzkuje 561 predajní na Slovensku, v Česku a Maďarsku a zamestnáva viac ako 22-tisíc ľudí. V obchodnom roku 2025/2026 dosiahla tržby približne 4,5 miliardy libier, pričom na celkovom prevádzkovom zisku skupiny sa podieľala menšou časťou.

Tesco v uplynulých rokoch postupne predalo svoje aktíva vo viacerých ázijských krajinách vrátane Južnej Kórey, Thajska a Malajzie. Predaj stredoeurópskych prevádzok by predstavoval posledný významný krok v stratégii zameranej na zjednodušenie podnikania a koncentráciu na kľúčové trhy.


Zdroj: SITA.sk - Tesco zvažuje predaj svojich aktivít v strednej Európe vrátane Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodné reťazce
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