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25. októbra 2026
Košice budú mať nového primátora, Polačeka po ôsmich rokoch vystrieda Lörinc
V príspevku na sociálnej sieti poďakoval všetkým Košičanom, že prišli voliť. Priebežné výsledky komunálnych volieb ukazujú, že metropola východu bude mať nového primátora. Po sčítaní viac ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - V príspevku na sociálnej sieti poďakoval všetkým Košičanom, že prišli voliť.
Priebežné výsledky komunálnych volieb ukazujú, že metropola východu bude mať nového primátora. Po sčítaní viac ako 90 percent okrskov víťazí Ladislav Lörinc, doterajší starosta košickej mestskej časti Sídlisko KVP. „V tejto chvíli je už takmer isté, že sa mi podarilo získať titul primátora mesta Košice,” uviedol pre médiá v skorých ranných hodinách.
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Poďakoval voličstvu za podporu. „Uvedomujem si, že možno nevolili mňa ako človeka, ale volili zmenu a posun vpred. Chcem byť primátorom všetkých Košičanov a mám úprimný záujem posúvať toto mesto vpred, krok po kroku,” uviedol. Ľudia by podľa neho mali cítiť, že mesto je tu pre nich.
Na margo budúceho fungovania s mestským zastupiteľstvom uviedol, že je pripravený spolupracovať s každým, kto to s Košicami myslí dobre. Zvolenému županovi Rastislavovi Trnkovi pogratuloval k víťazstvu (Lörinc bol v minulosti vicežupanom - pozn. SITA). "Spolupracovali sme doteraz, spolupráca bude štandardná,” vyjadril sa.
Po nástupe do funkcie sa budú musieť pozrieť napríklad na to, ako to bude s odpadom v meste, pripomenul aj to, že je potrebné pripraviť a schváliť rozpočet na budúci rok. „Potrebujem sa pozrieť, čo nájdeme v špajzi, ľudovo povedané,” dodal. Na margo problematiky počtu mestských častí sa vyjadril, že je toho názoru, že by mali rozhodnúť ľudia v referende, sám je zástancom dvojstupňovej samosprávy. Avizuje tiež nezávislý audit, ktorý by mohol ukázať rezervy v procesoch a personálnych kapacitách.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček priznal volebnú porážku. V príspevku na sociálnej sieti poďakoval všetkým Košičanom, že prišli voliť. „Je to vaše mesto a len a len vy máte právo rozhodnúť o tom, kto bude vaším primátorom. Som vám nesmierne vďačný, že som mal to privilégium stáť na čele mesta dlhých osem rokov. Bola to pre mňa obrovská česť a môžete mi veriť, že som sa so všetkých síl snažil robiť pre vás maximum,” napísal na sociálnej sieti Polaček, ktorý stál na čele metropoly východu dve volebné obdobia.
"Majetok mesta som chránil, ako som len vedel. Podarilo sa nám mesto posunúť vo veľkých, ale aj mnohých menších projektoch. A v neposlednom rade, podarilo sa pomôcť tisíckam ľudí v núdzi. Každý jeden život, ktorý sme zlepšili, mal pre mňa väčší význam, ako moja funkcia. Bolo toho mnoho, ale dnes nie je priestor na to, aby som vás zaťažoval podrobnosťami. Bolo by to nedôstojné a v tomto momente aj zbytočné. Pre mňa je najdôležitejšie, že po 8 rokoch sa zajtra ráno budem môcť postaviť pred zrkadlo a pozrieť sa sám sebe do očí. Urobil som maximum, čo som mohol a vedel,” napísal Polaček.
Budúcemu primátorovi zaželal, aby urobil pre Košičanov ešte viac, mesto chránil a zveľaďoval a aby bol čestný a obyvatelia sa v meste cítili dobre. "Som Košičan, budem Košičan a Košice milujem najviac, ako len môžem. Ďakujem vám za všetko,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Košice budú mať nového primátora, Polačeka po ôsmich rokoch vystrieda Lörinc © SITA Všetky práva vyhradené.
Priebežné výsledky komunálnych volieb ukazujú, že metropola východu bude mať nového primátora. Po sčítaní viac ako 90 percent okrskov víťazí Ladislav Lörinc, doterajší starosta košickej mestskej časti Sídlisko KVP. „V tejto chvíli je už takmer isté, že sa mi podarilo získať titul primátora mesta Košice,” uviedol pre médiá v skorých ranných hodinách.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Výsledky volieb 2026
Poďakoval voličstvu za podporu. „Uvedomujem si, že možno nevolili mňa ako človeka, ale volili zmenu a posun vpred. Chcem byť primátorom všetkých Košičanov a mám úprimný záujem posúvať toto mesto vpred, krok po kroku,” uviedol. Ľudia by podľa neho mali cítiť, že mesto je tu pre nich.
Budúce fungovanie
Na margo budúceho fungovania s mestským zastupiteľstvom uviedol, že je pripravený spolupracovať s každým, kto to s Košicami myslí dobre. Zvolenému županovi Rastislavovi Trnkovi pogratuloval k víťazstvu (Lörinc bol v minulosti vicežupanom - pozn. SITA). "Spolupracovali sme doteraz, spolupráca bude štandardná,” vyjadril sa.
Po nástupe do funkcie sa budú musieť pozrieť napríklad na to, ako to bude s odpadom v meste, pripomenul aj to, že je potrebné pripraviť a schváliť rozpočet na budúci rok. „Potrebujem sa pozrieť, čo nájdeme v špajzi, ľudovo povedané,” dodal. Na margo problematiky počtu mestských častí sa vyjadril, že je toho názoru, že by mali rozhodnúť ľudia v referende, sám je zástancom dvojstupňovej samosprávy. Avizuje tiež nezávislý audit, ktorý by mohol ukázať rezervy v procesoch a personálnych kapacitách.
Volebná porážka
Primátor Košíc Jaroslav Polaček priznal volebnú porážku. V príspevku na sociálnej sieti poďakoval všetkým Košičanom, že prišli voliť. „Je to vaše mesto a len a len vy máte právo rozhodnúť o tom, kto bude vaším primátorom. Som vám nesmierne vďačný, že som mal to privilégium stáť na čele mesta dlhých osem rokov. Bola to pre mňa obrovská česť a môžete mi veriť, že som sa so všetkých síl snažil robiť pre vás maximum,” napísal na sociálnej sieti Polaček, ktorý stál na čele metropoly východu dve volebné obdobia.
"Majetok mesta som chránil, ako som len vedel. Podarilo sa nám mesto posunúť vo veľkých, ale aj mnohých menších projektoch. A v neposlednom rade, podarilo sa pomôcť tisíckam ľudí v núdzi. Každý jeden život, ktorý sme zlepšili, mal pre mňa väčší význam, ako moja funkcia. Bolo toho mnoho, ale dnes nie je priestor na to, aby som vás zaťažoval podrobnosťami. Bolo by to nedôstojné a v tomto momente aj zbytočné. Pre mňa je najdôležitejšie, že po 8 rokoch sa zajtra ráno budem môcť postaviť pred zrkadlo a pozrieť sa sám sebe do očí. Urobil som maximum, čo som mohol a vedel,” napísal Polaček.
Budúcemu primátorovi zaželal, aby urobil pre Košičanov ešte viac, mesto chránil a zveľaďoval a aby bol čestný a obyvatelia sa v meste cítili dobre. "Som Košičan, budem Košičan a Košice milujem najviac, ako len môžem. Ďakujem vám za všetko,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Košice budú mať nového primátora, Polačeka po ôsmich rokoch vystrieda Lörinc © SITA Všetky práva vyhradené.
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