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25. októbra 2026

Voľby 2026: Župani si udržali svoje posty. Trenčiansky kraj má ďalej viesť Jaroslav Baška


Tagy: Jaroslav Baška

Vedenie samosprávnych krajov sa podľa doterajších neoficiálnych výsledkov meniť nebude. Vo všetkých ôsmich krajoch uspeli úradujúci predsedovia. Trenčiansky samosprávny kraj má ďalšie štyri roky viesť Jaroslav Baška.



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Voľby 2026: Župani si udržali svoje posty. Trenčiansky kraj má ďalej viesť Jaroslav Baška

Baška smeruje k štvrtému funkčnému obdobiu. Po zrátaní viac ako 99 percent hlasov získal podľa údajov, ktoré citovala TASR, 57,52 percenta. Jeho hlavná vyzývateľka Natália Svítková mala 38,93 percenta. Ide ešte o priebežné výsledky.

Počas volebnej noci Baška poďakoval voličom za podporu. Avizoval pokračovanie v rozpracovaných projektoch a rozhodovanie založené na potrebách kraja. Zdôraznil tiež, že chce pracovať pre všetkých obyvateľov vrátane tých, ktorí ho nevolili.

Kto má viesť jednotlivé kraje

Samosprávny kraj Predseda / predsedníčka
Bratislavský Juraj Droba
Trnavský Jozef Viskupič
Trenčiansky Jaroslav Baška
Nitriansky Branislav Becík
Žilinský Erika Jurinová
Banskobystrický Ondrej Lunter
Prešovský Milan Majerský
Košický Rastislav Trnka

Podľa online spravodajstva 24hod.sk tak všetci ôsmi úradujúci predsedovia smerujú k pokračovaniu vo funkcii.

Tesný súboj priniesol Košický kraj, kde Rastislav Trnka čelil Mariánovi Porvažníkovi. Aj pri pokročilom sčítaní zostával rozdiel medzi kandidátmi malý a Trnka si udržiaval vedenie.

Článok vychádza z neoficiálnych výsledkov a informácií z volebnej noci. Správu budeme aktualizovať.


Tagy: Jaroslav Baška
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