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25. októbra 2026
Toto nie je koniec mojej politickej cesty, odkazuje Migaľ po neúspechu vo voľbách – VIDEO
Tagy: kandidát na predsedu Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Župné voľby
Migaľ vníma volebný výsledok aj ako prejav rastúcej podpory, keďže získal päťnásobne viac hlasov ako v posledných parlamentných voľbách. Nezávislý kandidát ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Migaľ vníma volebný výsledok aj ako prejav rastúcej podpory, keďže získal päťnásobne viac hlasov ako v posledných parlamentných voľbách.
Nezávislý kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Samuel Migaľ, prijal výsledok volieb s pokorou a hrdosťou, zároveň ho však označil za varovanie. Aj napriek tomu, že sa mu nepodarilo uspieť v snahe o zmenu na poste župana, deklaruje pokračovanie svojej politickej aktivity a záväzok naďalej pomáhať Prešovskému kraju ako minister investícií a regionálneho rozvoja.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
„Napriek tomu, že tento výsledok prijímam so cťou a hrdosťou, pretože stojím pevne na zemi, pozerám sa naň ako na veľké varovanie a veľmi veľký zdvihnutý prst. Dnes sa ukazuje, že súčasný župan (Milan Majerský) obháji svoju pozíciu, no v tesnom závese za ním je kandidát, ktorý je poznačený extrémistickou minulosťou. Tento stav niečo symbolizuje a má svoj odkaz. Zároveň chcem pogratulovať Milanovi Majerskému k obhájeniu mandátu a zaželať mu veľa chuti do hľadania riešení, ktoré posunú tento krásny kraj vpred,“ vyjadril sa Migaľ.
Vo svojej kampani podľa vlastných slov zdôrazňoval potrebu zásadnej zmeny v kraji, ktorá by čelila dlhodobým problémom ako vysoká miera chudoby, odchod obyvateľstva, absencia nových investorov a nedostatok bývania.
„Prešovský samosprávny kraj je krajom, v ktorom sa vyskytuje najväčšia miera chudoby. Za posledných deväť rokov z neho odišlo viac ako 12-tisíc ľudí, neprišiel sem žiadny nový investor, nestavajú sa nové byty a ľudia nemajú dostatok príležitostí. Aj z pozície ministra regionálneho rozvoja, v ktorej naďalej zostávam, budem robiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som Prešovskému kraju pomohol,“ uviedol.
Migaľ vníma volebný výsledok aj ako prejav rastúcej podpory, keďže získal päťnásobne viac hlasov ako v posledných parlamentných voľbách. „Toto nie je koniec mojej politickej cesty. Vnímam to ako začiatok ďalšieho pôsobenia,“ povedal a zdôraznil svoj zámer pokračovať, pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí.
Osobitne sa poďakoval všetkým, ktorí ho počas kampane podporovali, vrátane svojich spolupracovníkov, starostov, primátorov či rodiny. „Chcem sa veľmi poďakovať svojej rodine a manželke, ktorá pri mne stála a stojí aj v týchto ťažkých chvíľach. Chcem sa poďakovať aj svojej mame, ktorá ma sama vychovala. Som presvedčený, že ma vychovala dobre,“ poznamenal.
Hoci sa mu nepodarilo zmeniť vedenie Prešovského samosprávneho kraja, Migaľ zostáva odhodlaný naďalej pracovať na riešení problémov regiónu a verí v jeho budúcnosť. „Ja pevne verím, že tá zmena v Prešovskom kraji v nejakom čase príde,“ uzavrel minister regionálneho rozvoja.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Toto nie je koniec mojej politickej cesty, odkazuje Migaľ po neúspechu vo voľbách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezávislý kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Samuel Migaľ, prijal výsledok volieb s pokorou a hrdosťou, zároveň ho však označil za varovanie. Aj napriek tomu, že sa mu nepodarilo uspieť v snahe o zmenu na poste župana, deklaruje pokračovanie svojej politickej aktivity a záväzok naďalej pomáhať Prešovskému kraju ako minister investícií a regionálneho rozvoja.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Výsledky volieb 2026
Veľké varovanie
„Napriek tomu, že tento výsledok prijímam so cťou a hrdosťou, pretože stojím pevne na zemi, pozerám sa naň ako na veľké varovanie a veľmi veľký zdvihnutý prst. Dnes sa ukazuje, že súčasný župan (Milan Majerský) obháji svoju pozíciu, no v tesnom závese za ním je kandidát, ktorý je poznačený extrémistickou minulosťou. Tento stav niečo symbolizuje a má svoj odkaz. Zároveň chcem pogratulovať Milanovi Majerskému k obhájeniu mandátu a zaželať mu veľa chuti do hľadania riešení, ktoré posunú tento krásny kraj vpred,“ vyjadril sa Migaľ.
Vo svojej kampani podľa vlastných slov zdôrazňoval potrebu zásadnej zmeny v kraji, ktorá by čelila dlhodobým problémom ako vysoká miera chudoby, odchod obyvateľstva, absencia nových investorov a nedostatok bývania.
„Prešovský samosprávny kraj je krajom, v ktorom sa vyskytuje najväčšia miera chudoby. Za posledných deväť rokov z neho odišlo viac ako 12-tisíc ľudí, neprišiel sem žiadny nový investor, nestavajú sa nové byty a ľudia nemajú dostatok príležitostí. Aj z pozície ministra regionálneho rozvoja, v ktorej naďalej zostávam, budem robiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som Prešovskému kraju pomohol,“ uviedol.
Rastúca podpora
Migaľ vníma volebný výsledok aj ako prejav rastúcej podpory, keďže získal päťnásobne viac hlasov ako v posledných parlamentných voľbách. „Toto nie je koniec mojej politickej cesty. Vnímam to ako začiatok ďalšieho pôsobenia,“ povedal a zdôraznil svoj zámer pokračovať, pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí.
Osobitne sa poďakoval všetkým, ktorí ho počas kampane podporovali, vrátane svojich spolupracovníkov, starostov, primátorov či rodiny. „Chcem sa veľmi poďakovať svojej rodine a manželke, ktorá pri mne stála a stojí aj v týchto ťažkých chvíľach. Chcem sa poďakovať aj svojej mame, ktorá ma sama vychovala. Som presvedčený, že ma vychovala dobre,“ poznamenal.
Hoci sa mu nepodarilo zmeniť vedenie Prešovského samosprávneho kraja, Migaľ zostáva odhodlaný naďalej pracovať na riešení problémov regiónu a verí v jeho budúcnosť. „Ja pevne verím, že tá zmena v Prešovskom kraji v nejakom čase príde,“ uzavrel minister regionálneho rozvoja.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Toto nie je koniec mojej politickej cesty, odkazuje Migaľ po neúspechu vo voľbách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kandidát na predsedu Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Župné voľby
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