 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Poradkyňa maďarského premiéra sa obrátila na EK, žiada posúdenie novely slovenského Trestného zákona


Tagy: Novela Trestného zákona

Úrad vlády (ÚV) SR plne rešpektuje postup hlavnej poradkyne premiéra Maďarska, ktorá sa obrátila na Európsku ...



slovakia_hungary_40363 676x451 8.1.2026 (SITA.sk) - Úrad vlády (ÚV) SR plne rešpektuje postup hlavnej poradkyne premiéra Maďarska, ktorá sa obrátila na Európsku komisiu v súvislosti s najnovšou novelizáciou slovenského Trestného zákona, požadujúc jej posúdenie. Ako ale zdôraznili z Tlačového a informačného odboru ÚV SR, vidia dôvodnosť zmeny trestných kódexov.

Popieranie mierového usporiadania


Ak medzi dobrými susedmi vznikne otázka, či vnútroštátny predpis jedného z nich je alebo nie je v súlade s právom EÚ, existujú mechanizmy na vyriešenie takejto otázky. Predmetom rozdielneho výkladu je slovenská novelizácia Trestného zákona regulujúca popieranie usporiadania vzťahov po II. svetovej vojne," uviedli z ÚV SR.

Predmetná novela totiž okrem iného zaviedla nové trestné činy, medzi nimi aj popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Ako vyplýva z dostupných informácií, otvorený list zaslala predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen hlavná poradkyňa maďarského premiéra Viktora Orbána pre otázky zahraničných Maďarov Katalin Sziliová.

Porušenie práv a zásad EÚ


Predmetný list je zverejnený aj v komentári na Sziliovej profile na sociálnej sieti, ako z neho vyplýva, Orbánova poradkyňa je toho názoru, že novela slovenského Trestného zákona vážne porušuje základné práva a zásady, ktoré sú základom Európskej únie. Odvoláva sa v ňom na Chartu základných práv Európskej únie aj Európsky dohovor o ľudských právach, konkrétne na ustanovenia o slobode prejavu.

Za znepokojivú označuje aj nejasne definovanú úpravu. Dané ustanovenie zákona je podľa Sziliovej v rozpore so Zmluvou o Európskej únii, Európsku komisiu žiada o preskúmanie novely Trestného zákona SR a podniknutie potrebných krokov na ochranu základných práv.


Zdroj: SITA.sk - Poradkyňa maďarského premiéra sa obrátila na EK, žiada posúdenie novely slovenského Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

