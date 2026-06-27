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27. júna 2026
Košice sa už roky zaoberajú problematikou bývalého kúpaliska Triton. Podarí sa ho obnoviť?
Známe košické kúpalisko je mimo prevádzky od roku 2018. Mestská časť Košice - Juh sa pravidelne venuje problematike bývalého kúpaliska Triton a dopytuje sa mesta Košice na možnosti obnovy kúpaliska. ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Známe košické kúpalisko je mimo prevádzky od roku 2018.
Mestská časť Košice - Juh sa pravidelne venuje problematike bývalého kúpaliska Triton a dopytuje sa mesta Košice na možnosti obnovy kúpaliska. Pre agentúru SITA to uviedla starostka Juhu Anna Súkeníková. Známe košické kúpalisko je mimo prevádzky od roku 2018. Ako Súkeníková ozrejmila, najväčším problémom bolo určenie vlastníckeho práva k pozemkom areálu kúpaliska.
„Mesto Košice bolo vyše dve desaťročia v súdnych sporoch s niekoľkými účastníkmi, v ktorých súdy určili, že mesto Košice nie je vlastníkom sporných pozemkov. Súdy zároveň určili, že mesto Košice je povinné platiť náhrady vlastníkom pozemkov za ich užívanie. V súčasnosti sa snaží mesto riešiť tieto náhrady mimosúdnou cestou,” uviedla.
Mesto vlani zaslalo mestskej časti list s otázkou, či by mala záujem areál využívať na vlastné ciele a zámery, napríklad na zriadenie oddychovej zóny či výbehu pre psov, prípadne na iné účely. Starostka MČ uviedla, že ak by sa podarilo usporiadať pozemky do vlastníctva mesta Košice, mestská časť Juh má záujem o pomoc pri hľadaní riešenia možností revitalizácie areálu kúpaliska.
„Momentálne však mestská časť nemôže v predmetnej veci konať. Veríme v to, že nakoniec mesto Košice bude jediným vlastníkom týchto pozemkov a kúpalisko Triton bude zrekonštruované a prístupné pre všetkých obyvateľov nášho mesta,” dodala.
Mesto Košice pre agentúru SITA pripomenulo, že areál bývalého kúpaliska Triton na Rastislavovej ulici bol do roku 2018 prenajatý Miestnemu podniku služieb, ktorý bol v tom čase obchodnou spoločnosťou založenou MČ Košice-Juh, a to za účelom jeho prevádzkovania.
„Areál sa nachádza na mestských a súkromných pozemkoch, čím došlo ku „zmiešanému“ vlastníctvu objektov nachádzajúcich sa v areáli. Po ukončení prevádzkovania kúpaliska a zániku Miestneho podniku služieb bolo potrebné majetkovo právne vysporiadať vlastníctvo objektov v areáli. V súdnych sporoch o určenie vlastníctva k pozemkom v areáli kúpaliska boli doposiaľ úspešní súkromní majitelia,” vysvetľuje samospráva.
Mesto pripomenulo, že MČ Juh zaslali list, ktorým zisťovali, či by mala záujem prevziať areál bývalého kúpaliska aj so všetkými právami a povinnosťami od mesta Košice, a potom ho využívať, prípadne zrekonštruovať na vlastné účely, ako je zriadenie oddychovo-rekreačnej zóny či iné účely požadované obyvateľmi MČ.
„Mestská časť Košice - Juh nám odpísala, že hoci ide o objekt celomestského významu, domnievajú sa, že v súčasnosti nie je efektívne vstupovať do procesu obnovy ani investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie či majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa areál nachádza. Zároveň si nevedia predstaviť spôsob, akým by mestská časť mohla predmetnú plochu prevádzkovať, alebo do nej investovať, ak na pozemkoch prebiehajú súdne spory,” uviedlo mesto s tým, že MČ Juh podľa jej vyjadrenia nemá dostatok financií na výkup týchto pozemkov, pričom pri prebiehajúcich súdnych konaniach by takýto postup ani nebol možný.
„Kúpalisko Triton nám bolo odovzdané nefunkčné a v zanedbanom stave s obrovským investičným dlhom a majetkovo-právne nevysporiadané,” uviedlo mesto Košice ďalej. Poukázalo tiež, že pred časom odkúpilo areál Anička – Ryba, kde získalo 40 000 m² zastavanej a rekreačnej plochy, vrátane kúpaliska a reštaurácie, v cene 39 eur za meter štvorcový.
„Ceny akýchkoľvek pozemkov v Košiciach sú niekoľkonásobne vyššie. Celú lokalitu až po Aničku sa chystáme zrevitalizovať s pomocou eurofondov a premeniť ju na moderné športovo‑rekreačné centrum. Touto investíciou dôjde k zmysluplnému využitiu finančných zdrojov, výraznému zhodnoteniu majetku mesta a zatraktívneniu verejného priestoru v celej lokalite,” zdôraznila samospráva.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) pri otvorení letnej sezóny košických kúpalísk pred niekoľkými dňami uviedol, že pripravujú modernizáciu spomínaného areálu. Zatiaľ ale nevedia, či sa vyberú smerom ku kúpeľníctvu, alebo rekreácii, určiť by to mal prieskum, ktorým chcú zistiť, koľko minerálnej vody v oblasti dokážu získať a ako, prípadne aj to, či do oblasti dokážu dostať geotermálne teplo.
Po rokoch tak mesto prevádzkuje tri kúpaliská, okrem areálu Ryba-Anička ide o Červenú hviezdu a kúpalisko Rumanová v Mestskom parku. Posledné dve spomínané sezónu už odštartovali, Červenú hviezdu otvárajú dnes (27. júna). Verejnosť má tiež k dispozícii aj Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice, ktoré vzniklo prestavbou bývalej Mestskej krytej plavárne a slávnostne ho otvorili vlani v auguste.
Zdroj: SITA.sk - Košice sa už roky zaoberajú problematikou bývalého kúpaliska Triton. Podarí sa ho obnoviť? © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestská časť Košice - Juh sa pravidelne venuje problematike bývalého kúpaliska Triton a dopytuje sa mesta Košice na možnosti obnovy kúpaliska. Pre agentúru SITA to uviedla starostka Juhu Anna Súkeníková. Známe košické kúpalisko je mimo prevádzky od roku 2018. Ako Súkeníková ozrejmila, najväčším problémom bolo určenie vlastníckeho práva k pozemkom areálu kúpaliska.
„Mesto Košice bolo vyše dve desaťročia v súdnych sporoch s niekoľkými účastníkmi, v ktorých súdy určili, že mesto Košice nie je vlastníkom sporných pozemkov. Súdy zároveň určili, že mesto Košice je povinné platiť náhrady vlastníkom pozemkov za ich užívanie. V súčasnosti sa snaží mesto riešiť tieto náhrady mimosúdnou cestou,” uviedla.
Využívanie areálu kúpaliska
Mesto vlani zaslalo mestskej časti list s otázkou, či by mala záujem areál využívať na vlastné ciele a zámery, napríklad na zriadenie oddychovej zóny či výbehu pre psov, prípadne na iné účely. Starostka MČ uviedla, že ak by sa podarilo usporiadať pozemky do vlastníctva mesta Košice, mestská časť Juh má záujem o pomoc pri hľadaní riešenia možností revitalizácie areálu kúpaliska.
„Momentálne však mestská časť nemôže v predmetnej veci konať. Veríme v to, že nakoniec mesto Košice bude jediným vlastníkom týchto pozemkov a kúpalisko Triton bude zrekonštruované a prístupné pre všetkých obyvateľov nášho mesta,” dodala.
Mesto Košice pre agentúru SITA pripomenulo, že areál bývalého kúpaliska Triton na Rastislavovej ulici bol do roku 2018 prenajatý Miestnemu podniku služieb, ktorý bol v tom čase obchodnou spoločnosťou založenou MČ Košice-Juh, a to za účelom jeho prevádzkovania.
Zrekonštruovanie areálu
„Areál sa nachádza na mestských a súkromných pozemkoch, čím došlo ku „zmiešanému“ vlastníctvu objektov nachádzajúcich sa v areáli. Po ukončení prevádzkovania kúpaliska a zániku Miestneho podniku služieb bolo potrebné majetkovo právne vysporiadať vlastníctvo objektov v areáli. V súdnych sporoch o určenie vlastníctva k pozemkom v areáli kúpaliska boli doposiaľ úspešní súkromní majitelia,” vysvetľuje samospráva.
Mesto pripomenulo, že MČ Juh zaslali list, ktorým zisťovali, či by mala záujem prevziať areál bývalého kúpaliska aj so všetkými právami a povinnosťami od mesta Košice, a potom ho využívať, prípadne zrekonštruovať na vlastné účely, ako je zriadenie oddychovo-rekreačnej zóny či iné účely požadované obyvateľmi MČ.
„Mestská časť Košice - Juh nám odpísala, že hoci ide o objekt celomestského významu, domnievajú sa, že v súčasnosti nie je efektívne vstupovať do procesu obnovy ani investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie či majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa areál nachádza. Zároveň si nevedia predstaviť spôsob, akým by mestská časť mohla predmetnú plochu prevádzkovať, alebo do nej investovať, ak na pozemkoch prebiehajú súdne spory,” uviedlo mesto s tým, že MČ Juh podľa jej vyjadrenia nemá dostatok financií na výkup týchto pozemkov, pričom pri prebiehajúcich súdnych konaniach by takýto postup ani nebol možný.
Niekoľkonásobne vyššie ceny v Košiciach
„Kúpalisko Triton nám bolo odovzdané nefunkčné a v zanedbanom stave s obrovským investičným dlhom a majetkovo-právne nevysporiadané,” uviedlo mesto Košice ďalej. Poukázalo tiež, že pred časom odkúpilo areál Anička – Ryba, kde získalo 40 000 m² zastavanej a rekreačnej plochy, vrátane kúpaliska a reštaurácie, v cene 39 eur za meter štvorcový.
„Ceny akýchkoľvek pozemkov v Košiciach sú niekoľkonásobne vyššie. Celú lokalitu až po Aničku sa chystáme zrevitalizovať s pomocou eurofondov a premeniť ju na moderné športovo‑rekreačné centrum. Touto investíciou dôjde k zmysluplnému využitiu finančných zdrojov, výraznému zhodnoteniu majetku mesta a zatraktívneniu verejného priestoru v celej lokalite,” zdôraznila samospráva.
Mesto prevádzkuje tri kúpaliská
Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) pri otvorení letnej sezóny košických kúpalísk pred niekoľkými dňami uviedol, že pripravujú modernizáciu spomínaného areálu. Zatiaľ ale nevedia, či sa vyberú smerom ku kúpeľníctvu, alebo rekreácii, určiť by to mal prieskum, ktorým chcú zistiť, koľko minerálnej vody v oblasti dokážu získať a ako, prípadne aj to, či do oblasti dokážu dostať geotermálne teplo.
Po rokoch tak mesto prevádzkuje tri kúpaliská, okrem areálu Ryba-Anička ide o Červenú hviezdu a kúpalisko Rumanová v Mestskom parku. Posledné dve spomínané sezónu už odštartovali, Červenú hviezdu otvárajú dnes (27. júna). Verejnosť má tiež k dispozícii aj Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice, ktoré vzniklo prestavbou bývalej Mestskej krytej plavárne a slávnostne ho otvorili vlani v auguste.
Zdroj: SITA.sk - Košice sa už roky zaoberajú problematikou bývalého kúpaliska Triton. Podarí sa ho obnoviť? © SITA Všetky práva vyhradené.
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