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27. júna 2026
Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka a fanúšikovia počas MS vo futbale
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka nad požiarom, fanúšikovia počas MS vo futbale a sviatok Ašúra na desiaty deň mesiaca Muharram. [photo id="2444739" /] Top foto ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka nad požiarom, fanúšikovia počas MS vo futbale a sviatok Ašúra na desiaty deň mesiaca Muharram.
[photo id="2444739" /]
Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka nad požiarom, fanúšikovia počas MS vo futbale a sviatok Ašúra na desiaty deň mesiaca Muharram.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka a fanúšikovia počas MS vo futbale © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2444739" /]
Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka nad požiarom, fanúšikovia počas MS vo futbale a sviatok Ašúra na desiaty deň mesiaca Muharram.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-27-jun-2026/">Top foto dňa (27. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka a fanúšikovia počas MS vo futbale © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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