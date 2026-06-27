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27. júna 2026

Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka a fanúšikovia počas MS vo futbale


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka nad požiarom, fanúšikovia počas MS vo futbale a sviatok Ašúra na desiaty deň mesiaca Muharram. [photo id="2444739" /] Top foto ...



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aptopix_lithuania_extreme_weather_heat_75478 676x451 27.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka nad požiarom, fanúšikovia počas MS vo futbale a sviatok Ašúra na desiaty deň mesiaca Muharram.


[photo id="2444739" /]

Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka nad požiarom, fanúšikovia počas MS vo futbale a sviatok Ašúra na desiaty deň mesiaca Muharram.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (27. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka a fanúšikovia počas MS vo futbale © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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