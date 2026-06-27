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27. júna 2026

Spojené štáty zaútočili na Irán, vláda obvinila USA o porušení dohody o prímerí


Tagy: Hormuzský prieliv Izraelská armáda Libanonský prezident Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Teherán

Washington uskutočnil nálety na iránske územie a Teherán odpovedal útokmi na americké ciele v Perzskom zálive. Irán obvinil Spojené štáty z porušenia dohody o prímerí po tom, čo Washington ...



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trump_39185 676x450 27.6.2026 (SITA.sk) - Washington uskutočnil nálety na iránske územie a Teherán odpovedal útokmi na americké ciele v Perzskom zálive.


Irán obvinil Spojené štáty z porušenia dohody o prímerí po tom, čo Washington uskutočnil nálety na iránske územie a Teherán odpovedal útokmi na americké ciele v Perzskom zálive.

Výmena paľby, ktorá nasledovala po obvineniach USA, že Irán zaútočil na ich nákladnú loď v Hormuzskom prielive, vyvolala pochybnosti o snahách udržať túto strategickú námornú cestu otvorenú, zatiaľ čo obe strany rokujú o konečnej dohode.

Centrálne velenie USA (CENTCOM) uviedlo, že posledné americké nálety na iránske sklady rakiet, dronov a pobrežné radarové stanice boli reakciou na neoprávnenú agresiu voči komerčnej plavbe zo strany iránskych síl.

Ropný tanker v prielive


Irán označil tieto útoky za zjavné porušenie dohody o ukončení vojny, ktorá začala americko-izraelskými náletmi na Irán koncom februára. Revolučné gardy Iránu oznámili, že zasiahli americké ciele v Perzskom zálive.

Britská námorná bezpečnostná agentúra UKMTO oznámila, že neznámy projektil poškodil ropný tanker v prielive. V Libanone izraelská armáda vykonala päť leteckých útokov východne od krajiny blízko sýrskej hranice, zameraných na infraštruktúru Hizballáhu.

Libanonský prezident Joseph Aoun odsúdil izraelské útoky na mosty a ďalšiu infraštruktúru na juhu a označil ich za predohru pozemnej invázie. Libanon sa zapojil do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh začal vypúšťať rakety na Izrael na odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu Alího Khameneího.

Konečná dohoda medzi USA a Iránom


Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelské útoky si od začiatku konfliktu vyžiadali najmenej 3 111 obetí, pričom v piatkových útokoch na juhu zahynulo 10 ľudí. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) varovala, že akákoľvek konečná dohoda medzi USA a Iránom musí obsahovať silné opatrenia na zabránenie vývoja jadrovej zbrane v Teheráne.

Iránsky jadrový program zostáva kľúčovým sporným bodom, pričom obe strany majú odlišné názory na prístup inšpektorov k iránskym zariadeniam. IAEA šéf Rafael Grossi uviedol, že Irán jasne deklaroval, že nemá v úmysle vyvíjať jadrové zbrane, no je potrebný silný verifikačný systém, ktorý bude zavedený čo najskôr. Podľa dočasnej dohody by mal byť zásobník obohateného uránu Iránu pod dohľadom IAEA zriedený.


Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty zaútočili na Irán, vláda obvinila USA o porušení dohody o prímerí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Izraelská armáda Libanonský prezident Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Teherán
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