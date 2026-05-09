Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program
Zmodernizovaná veža sa vráti v sprievode veľkolepej šou. V rámci osláv Dňa mesta Košice sa uskutoční slávnostné sprístupnenie zrekonštruovanej Vyhliadkovej veže Hradová.
9.5.2026 (SITA.sk)
V rámci osláv Dňa mesta Košice sa uskutoční slávnostné sprístupnenie zrekonštruovanej Vyhliadkovej veže Hradová. Ako mesto inormuje na sociálnej sieti, podujatie sa začne v sobotu 9. mája o 20:00 pri Vyhliadkovej veži Hradová. Zmodernizovaná veža sa vráti v sprievode veľkolepej šou.
„Večer odštartuje slávnostný ceremoniál, po ktorom sa Vyhliadková veža zmení na dejisko svetelnej a hudobnej produkcie. O skvelú atmosféru sa postarajú DJ Pepo, Incognito DJ a DJ Camp. Dynamický vizuálny zážitok doplnia tanečné vystúpenia z Tanečnej školy Outbreak & Whos´that kidz. Príďte si vychutnať stovky zážitkov na mieste, kde sa história mesta stretáva s tými najkrajšími výhľadmi,” pozýva na podujatie mesto, ktoré podujatie pripravilo v spolupráci s Mestskými lesmi Košice a Asociáciou DJ-ov a hudobných producentov Slovenska.
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) tiež informoval, že v súvislosti s týmto podujatím posilní dopravu na linke 29 a nasadí veľkokapacitné autobusy. Zo zastávky Staničné námestie bude o 19:05 vypravený mimoriadny spoj. Zo zastávky Vyhliadková veža smerom do mesta tiež budú odchádzať mimoriadne spoje o 22:30 a 22:50. „Cestujúcim odporúčame využiť posilnené spoje a pri plánovaní cesty počítať so zvýšeným pohybom návštevníkov v okolí Hradovej,” upozornil DPMK.
Zdroj: SITA.sk - Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program © SITA Všetky práva vyhradené.
