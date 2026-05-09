Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 9.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Roland
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. mája 2026

Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program



Zmodernizovaná veža sa vráti v sprievode veľkolepej šou. V rámci osláv Dňa mesta Košice sa uskutoční slávnostné sprístupnenie zrekonštruovanej Vyhliadkovej veže Hradová. Ako mesto inormuje na ...



Zdieľať
hradova 676x451 9.5.2026 (SITA.sk) - Zmodernizovaná veža sa vráti v sprievode veľkolepej šou.


V rámci osláv Dňa mesta Košice sa uskutoční slávnostné sprístupnenie zrekonštruovanej Vyhliadkovej veže Hradová. Ako mesto inormuje na sociálnej sieti, podujatie sa začne v sobotu 9. mája o 20:00 pri Vyhliadkovej veži Hradová. Zmodernizovaná veža sa vráti v sprievode veľkolepej šou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Večer odštartuje slávnostný ceremoniál, po ktorom sa Vyhliadková veža zmení na dejisko svetelnej a hudobnej produkcie. O skvelú atmosféru sa postarajú DJ Pepo, Incognito DJ a DJ Camp. Dynamický vizuálny zážitok doplnia tanečné vystúpenia z Tanečnej školy Outbreak & Whos´that kidz. Príďte si vychutnať stovky zážitkov na mieste, kde sa história mesta stretáva s tými najkrajšími výhľadmi,” pozýva na podujatie mesto, ktoré podujatie pripravilo v spolupráci s Mestskými lesmi Košice a Asociáciou DJ-ov a hudobných producentov Slovenska.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) tiež informoval, že v súvislosti s týmto podujatím posilní dopravu na linke 29 a nasadí veľkokapacitné autobusy. Zo zastávky Staničné námestie bude o 19:05 vypravený mimoriadny spoj. Zo zastávky Vyhliadková veža smerom do mesta tiež budú odchádzať mimoriadne spoje o 22:30 a 22:50. „Cestujúcim odporúčame využiť posilnené spoje a pri plánovaní cesty počítať so zvýšeným pohybom návštevníkov v okolí Hradovej,” upozornil DPMK.



Zdroj: SITA.sk - Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruská armáda bojuje proti agresívnym silám podporovaným NATO, vyhlásil Putin
<< predchádzajúci článok
Trump odhalil svoju pozlátenú sochu, pastor odmieta prirovnania k modle

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 