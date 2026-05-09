 Meniny má Roland
09. mája 2026

Trump odhalil svoju pozlátenú sochu, pastor odmieta prirovnania k modle


Monument vysoký takmer päť metrov v prezidentovom golfovom rezorte na Floride financovali podporovatelia Donalda Trumpa z prostredia kryptomien. Na golfovom rezorte amerického ...



trump_23_53 676x451 9.5.2026 (SITA.sk) - Monument vysoký takmer päť metrov v prezidentovom golfovom rezorte na Floride financovali podporovatelia Donalda Trumpa z prostredia kryptomien.

Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlátenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou päsťou po atentáte z roku 2024.


Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol „modloslužobníctva“.



Vlastenectvo, nie modloslužobníctvo


Bronzová socha vysoká 4,6 metra pokrytá zlatými plátkami dostala názov „Don Colossus“. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa.


„Poviem to jasne: toto nie je zlaté teľa,“ uviedol Burns na sociálnej sieti X v narážke na biblický symbol modloslužby. Dodal, že socha „nie je o uctievaní, ale o úcte“.


Pastor v piatok reagoval na ďalšiu kritiku a zopakoval, že „uctievame iba Pána Ježiša Krista“. Podľa neho je monument symbolom „odolnosti, slobody, vlastenectva a odvahy“.



Kult osobnosti


Trumpovi priaznivci dlhodobo čelia obvineniam z kultového obdivu k prezidentovi. Niektorí z nich považujú Trumpovo prežitie atentátu z júna 2024 a ďalších pokusov o útok za znak božského zásahu.


Autor sochy Alan Cottrill pre AFP uviedol, že po mesiacoch čakania dostal zaplatené len pred dvoma týždňami. „Na druhý deň som sochu nainštaloval na Floride,“ povedal.




Zdroj: SITA.sk - Trump odhalil svoju pozlátenú sochu, pastor odmieta prirovnania k modle © SITA Všetky práva vyhradené.

Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program
Američania strieľali na iránske tankery, napätie v Perzskom zálive rastie

