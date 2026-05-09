Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
Včera Archív správ Nastavenia
09. mája 2026
Trump odhalil svoju pozlátenú sochu, pastor odmieta prirovnania k modle
Monument vysoký takmer päť metrov v prezidentovom golfovom rezorte na Floride financovali podporovatelia Donalda Trumpa z prostredia kryptomien. Na golfovom rezorte amerického ...
Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlátenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou päsťou po atentáte z roku 2024.
Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol „modloslužobníctva“.
Vlastenectvo, nie modloslužobníctvo
Bronzová socha vysoká 4,6 metra pokrytá zlatými plátkami dostala názov „Don Colossus“. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa.
„Poviem to jasne: toto nie je zlaté teľa,“ uviedol Burns na sociálnej sieti X v narážke na biblický symbol modloslužby. Dodal, že socha „nie je o uctievaní, ale o úcte“.
Pastor v piatok reagoval na ďalšiu kritiku a zopakoval, že „uctievame iba Pána Ježiša Krista“. Podľa neho je monument symbolom „odolnosti, slobody, vlastenectva a odvahy“.
Kult osobnosti
Trumpovi priaznivci dlhodobo čelia obvineniam z kultového obdivu k prezidentovi. Niektorí z nich považujú Trumpovo prežitie atentátu z júna 2024 a ďalších pokusov o útok za znak božského zásahu.
Autor sochy Alan Cottrill pre AFP uviedol, že po mesiacoch čakania dostal zaplatené len pred dvoma týždňami. „Na druhý deň som sochu nainštaloval na Floride,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Trump odhalil svoju pozlátenú sochu, pastor odmieta prirovnania k modle © SITA Všetky práva vyhradené.
