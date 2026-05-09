 24hod.sk    Zo zahraničia

09. mája 2026

Ruská armáda bojuje proti agresívnym silám podporovaným NATO, vyhlásil Putin


Šéf Kremľa označil ciele vojny na Ukrajine za spravodlivé, oslavy Dňa víťazstva v Moskve však sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia a obmedzený program. Ruský ...



9.5.2026 (SITA.sk) - Šéf Kremľa označil ciele vojny na Ukrajine za spravodlivé, oslavy Dňa víťazstva v Moskve však sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia a obmedzený program.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti „agresívnej sile“ podporovanej celou Severoatlantickou alianciou. Ciele ruskej invázie zároveň označil za „spravodlivé“.


„Veľký čin generácie víťazov inšpiruje vojakov, ktorí dnes plnia ciele špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal Putin počas osláv 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.



Agresívna sila


Ruskí vojaci „čelia agresívnej sile vyzbrojenej a podporovanej celým blokom NATO. A napriek tomu naši hrdinovia postupujú vpred,“ vyhlásil ruský prezident pred nastúpenými jednotkami na Červenom námestí. „Som pevne presvedčený, že naša vec je spravodlivá,“ dodal Putin.



Zneužitá symbolika


Ruský prezident dlhodobo využíva odkaz sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne ako jednu z hlavných tém svojej vlády a zároveň ním ospravedlňuje inváziu na Ukrajinu.


Tohtoročná vojenská prehliadka však bola výrazne skromnejšia než v minulých rokoch. Po sérii ukrajinských dronových útokov Moskva sprísnila bezpečnostné opatrenia.


Prerušila mobilný internet a na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer dve desaťročia neobjavila vojenská technika vrátane tankov a raketových systémov.



Trojdňové prímerie


Rusko a Ukrajina zároveň počas osláv dodržiavajú trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Súčasťou dohody má byť aj výmena tisíc vojnových zajatcov na každej strane.


Na rozdiel od vlaňajška, keď sa na prehliadke zúčastnil aj čínsky prezident Si Ťin-pching, tento rok prišli do Moskvy len predstavitelia Bieloruska, Malajzie a Laosu.


Na podujatí boli prítomní aj vojaci zo Severnej Kórey, ktorí pochodovali spolu s ruskými jednotkami.




Zdroj: SITA.sk - Ruská armáda bojuje proti agresívnym silám podporovaným NATO, vyhlásil Putin © SITA Všetky práva vyhradené.

Ministerstvo obrany sľubuje veľkolepé oslavy 81. výročia nad fašizmom, nebudú chýbať Martin Harich ani Tina
Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program

