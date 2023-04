Londýnsky maratón: Kiptum sa priblížil k svetovému rekordu, Hassanová vyhrala v premiére

Kenský bežec Kelvin Kiptum vyhral v nedeľu Londýnsky maratón v druhom najlepšom čase histórie 2:01:25 h. Dvadsaťtriročný atlét útočil na svetový rekord krajana Eliuda Kipchogeho z vlaňajšieho podujatia v Berlíne, ušiel mu iba o 16 sekúnd. Víťaz olympijského maratónu z Tokia však prekonal Kipchogeho traťový rekord. Medzi ženami triumfovala Holanďanka Sifan Hassanová (2:18:33 h), pre ktorú to bol premiérový maratón.



Druhý medzi mužmi skončil ďalší Keňan Geoffrey Kamworor časom 2:04:23 h, tretiu priečku obsadil Tamirat Tola z Etiópie (2:04:59 h). Domáci Mo Farah skončil vo svojom poslednom maratóne pred koncom kariéry na deviatom mieste (2:10:28 h).



"Som veľmi šťastný z tohto výsledku. Ani neviem, čo mám povedať, som veľmi vďačný. Trať bola dobrá, asi v polovici trochu pršalo, ale bolo to v poriadku," povedal Kiptum.



Zlatá medailistka v behu na 5000 a 10.000 metrov z OH 2020 Hassanová prekonala problémy, ktoré ju postihli krátko za polovicou pretekov, v závere sa odpútala od Etiópčanky Alemu Megertuovej i Keňanky Peres Jepchirchirovej a prišla si po víťazstvo. Svetová rekordérka Brigid Kosgeiová z Kene odstúpila pre zranenie po troch minútach. Informácie priniesla agentúra AFP.

výsledky:



muži: 1. Kelvin Kiptum 2:01:25 h, 2. Geoffrey Kamworor (obaja Keňa) 2:04:23, 3. Tamirat Tola 2:04:59, 4. Leul Gebresilase 2:05:45, 5. Seifu Tura (všetci Eti.) 2:06:38, 6. Emile Cairess (V.Brit.) 2:08:07, 7. Brett Robinson (Aus.) 2:10:19, 8. Phil Sesemann 2:10:23, 9. Mo Farah 2:10:28, 10. Chris Thompson (všetci V.Brit.) 2:11:50



ženy: 1. Sifan Hassanová (Hol.) 2:18:33 h, 2. Alemu Megertuová (Eti.) 2:18:37, 3. Peres Jepchirchirová 2:18:38, 4. Sheila Chepkiruiová (obe Keňa) 2:18:51, 5. Yalemzerf Yehualawová (Eti.) 2:18:53, 6. Judith Jeptum Korirová (Keňa) 2:20:41, 7. Almaz Ayanová 2:20:44, 8. Tadu Teshomeová (obe Eti.) 2:21:31, 9. Sofiia Jaremčuková (Tal.) 2:24:02, 10. Susanna Sullivanová (USA) 2:24:27

desať najlepších výkonov:



2:01:09 h: Eliud Kipchoge (Keňa) 25. septembra 2022, Berlín



2:01:25: Kelvin Kiptum (Keňa) 23. apríla 2023, Londýn



2:01:39: Kipchoge 16. septembra 2018, Berlín



2:01:41: Kenenisa Bekele (Eti.) 29. septembra 2019, Berlín



2:01:53: Kiptum 4. decembra 2022, Valencia



2:02:37: Kipchoge 28. apríla 2019, Londýn



2:02:40: Kipchoge 6. marca 2022, Tokio



2:02:48: Birhanu Legese (Eti.) 29. septembra 2019, Berlín



2:02:55: Mosinet Geremew (Eti.) 28. apríla 2019, Londýn



2:02:57: Dennis Kimetto (Keňa) 28. septembra 2014, Berlín, Titus Ekiru (Keňa) 16. mája 2021, Miláno