|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 25.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2026
Košice zažijú cyklojazdu pre deti a rodičov Kidical Mass, nenáročná trasa ma dĺžku päť kilometrov
Cyklojazda odštartuje o 16:00 pri Morovom stĺpe (Immaculata). Kidical Mass je súčasťou Európskeho týždňa mobility. Metropolu východu čaká v soboru 26. septembra cyklojazda pre deti a ...
Zdieľať
25.9.2026 (SITA.sk) - Cyklojazda odštartuje o 16:00 pri Morovom stĺpe (Immaculata). Kidical Mass je súčasťou Európskeho týždňa mobility.
Metropolu východu čaká v soboru 26. septembra cyklojazda pre deti a rodičov Kidical Mass. Podujatie usporadúvajú Kidical Mass Slovensko, Do práce na bicykli - Košice a mesto Košice. Odštartuje o 16:00 pri Morovom stĺpe (Immaculata). Kidical Mass je súčasťou Európskeho týždňa mobility.
„Na začiatok si budete môcť vyzdobiť svoj bicykel v dekoračnej stanici, prípadne zdiagnostikovať či urobiť drobné doladenia, a následne bude cyklojazda venovaná deťom a mládeži,” uviedli organizátori na sociálnej sieti.
Doplnili, že na podujatí bude aj mobilný bublifuk, mobilná hudba a mnoho iného. Jazda by mala celkovo trvať nanajvýš hodinu a pol. Trasa má dĺžku okolo päť kilometrov a je nenáročná. Následne je pripravený program i súťaž v pomalosti cez prekážky, ktorá podporuje balančnú schopnosť na bicykli a je vhodná pre deti.
„Kidical Mass je organizovaná jazda na bicykloch pre rodiny s deťmi. Ide o spoločenskú akciu, ktorá podporuje bezpečnú jazdu na bicykli pre deti a ich rodičov, a zároveň propaguje používanie bicyklov ako ekologickej a zdravej formy dopravy,” priblížili organizátori dodávajúc, že na takýchto jazdách sa obvykle stretávajú rodiny s deťmi na určenom mieste a spoločne jazdia ulicami mesta pod dohľadom organizátorov a miestnych úradov.
Podujatie cieli na zvýšenie povedomia o potrebe bezpečných cyklistických trás pre deti, vytvorenie príjemného prostredia pre jazdu na bicykli a povzbudenie väčšieho počtu rodín k tomu, aby každodenne používali bicykle ako prostriedok dopravy.
Zdroj: SITA.sk - Košice zažijú cyklojazdu pre deti a rodičov Kidical Mass, nenáročná trasa ma dĺžku päť kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Metropolu východu čaká v soboru 26. septembra cyklojazda pre deti a rodičov Kidical Mass. Podujatie usporadúvajú Kidical Mass Slovensko, Do práce na bicykli - Košice a mesto Košice. Odštartuje o 16:00 pri Morovom stĺpe (Immaculata). Kidical Mass je súčasťou Európskeho týždňa mobility.
Nenáročná trasa pre deti a mládež
„Na začiatok si budete môcť vyzdobiť svoj bicykel v dekoračnej stanici, prípadne zdiagnostikovať či urobiť drobné doladenia, a následne bude cyklojazda venovaná deťom a mládeži,” uviedli organizátori na sociálnej sieti.
Doplnili, že na podujatí bude aj mobilný bublifuk, mobilná hudba a mnoho iného. Jazda by mala celkovo trvať nanajvýš hodinu a pol. Trasa má dĺžku okolo päť kilometrov a je nenáročná. Následne je pripravený program i súťaž v pomalosti cez prekážky, ktorá podporuje balančnú schopnosť na bicykli a je vhodná pre deti.
Bezpečné cyklotrasy pre deti
„Kidical Mass je organizovaná jazda na bicykloch pre rodiny s deťmi. Ide o spoločenskú akciu, ktorá podporuje bezpečnú jazdu na bicykli pre deti a ich rodičov, a zároveň propaguje používanie bicyklov ako ekologickej a zdravej formy dopravy,” priblížili organizátori dodávajúc, že na takýchto jazdách sa obvykle stretávajú rodiny s deťmi na určenom mieste a spoločne jazdia ulicami mesta pod dohľadom organizátorov a miestnych úradov.
Podujatie cieli na zvýšenie povedomia o potrebe bezpečných cyklistických trás pre deti, vytvorenie príjemného prostredia pre jazdu na bicykli a povzbudenie väčšieho počtu rodín k tomu, aby každodenne používali bicykle ako prostriedok dopravy.
Zdroj: SITA.sk - Košice zažijú cyklojazdu pre deti a rodičov Kidical Mass, nenáročná trasa ma dĺžku päť kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum s Hornozemplínskou knižnicou za viac ako deväť miliónov – FOTO
Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum s Hornozemplínskou knižnicou za viac ako deväť miliónov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Progresívci chcú okamžité prerokovanie odvolania Tarabu. Šimečka hovorí o nedôstojnom divadle
Progresívci chcú okamžité prerokovanie odvolania Tarabu. Šimečka hovorí o nedôstojnom divadle