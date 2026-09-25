Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 25.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. septembra 2026

Košice zažijú cyklojazdu pre deti a rodičov Kidical Mass, nenáročná trasa ma dĺžku päť kilometrov


Tagy: Cyklistika Cyklojazda Deti ETM Európsky týždeň mobility Európsky týždeň mobility na bicykli

Cyklojazda odštartuje o 16:00 pri Morovom stĺpe (Immaculata). Kidical Mass je súčasťou Európskeho týždňa mobility. Metropolu východu čaká v soboru 26. septembra cyklojazda pre deti a ...



Zdieľať
gettyimages 874244168 1 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Cyklojazda odštartuje o 16:00 pri Morovom stĺpe (Immaculata). Kidical Mass je súčasťou Európskeho týždňa mobility.


Metropolu východu čaká v soboru 26. septembra cyklojazda pre deti a rodičov Kidical Mass. Podujatie usporadúvajú Kidical Mass Slovensko, Do práce na bicykli - Košice a mesto Košice. Odštartuje o 16:00 pri Morovom stĺpe (Immaculata). Kidical Mass je súčasťou Európskeho týždňa mobility.

Nenáročná trasa pre deti a mládež


„Na začiatok si budete môcť vyzdobiť svoj bicykel v dekoračnej stanici, prípadne zdiagnostikovať či urobiť drobné doladenia, a následne bude cyklojazda venovaná deťom a mládeži,” uviedli organizátori na sociálnej sieti.

Doplnili, že na podujatí bude aj mobilný bublifuk, mobilná hudba a mnoho iného. Jazda by mala celkovo trvať nanajvýš hodinu a pol. Trasa má dĺžku okolo päť kilometrov a je nenáročná. Následne je pripravený program i súťaž v pomalosti cez prekážky, ktorá podporuje balančnú schopnosť na bicykli a je vhodná pre deti.

Bezpečné cyklotrasy pre deti


„Kidical Mass je organizovaná jazda na bicykloch pre rodiny s deťmi. Ide o spoločenskú akciu, ktorá podporuje bezpečnú jazdu na bicykli pre deti a ich rodičov, a zároveň propaguje používanie bicyklov ako ekologickej a zdravej formy dopravy,” priblížili organizátori dodávajúc, že na takýchto jazdách sa obvykle stretávajú rodiny s deťmi na určenom mieste a spoločne jazdia ulicami mesta pod dohľadom organizátorov a miestnych úradov.

Podujatie cieli na zvýšenie povedomia o potrebe bezpečných cyklistických trás pre deti, vytvorenie príjemného prostredia pre jazdu na bicykli a povzbudenie väčšieho počtu rodín k tomu, aby každodenne používali bicykle ako prostriedok dopravy.


Zdroj: SITA.sk - Košice zažijú cyklojazdu pre deti a rodičov Kidical Mass, nenáročná trasa ma dĺžku päť kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklistika Cyklojazda Deti ETM Európsky týždeň mobility Európsky týždeň mobility na bicykli
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum s Hornozemplínskou knižnicou za viac ako deväť miliónov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Progresívci chcú okamžité prerokovanie odvolania Tarabu. Šimečka hovorí o nedôstojnom divadle

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 