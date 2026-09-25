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25. septembra 2026
Progresívci chcú okamžité prerokovanie odvolania Tarabu. Šimečka hovorí o nedôstojnom divadle
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR odvolávanie z funkcie Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky
Ako pripomenul, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) najskôr podal návrh na odvolanie Tarabu. Dnes však vyhlásil, že si to ešte rozmyslí. Progresívci podajú návrh na okamžité prerokovanie odvolania
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25.9.2026 (SITA.sk) - Ako pripomenul, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) najskôr podal návrh na odvolanie Tarabu. Dnes však vyhlásil, že si to ešte rozmyslí.
Progresívci podajú návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu (nom. SNS) z postu ministra životného prostredia. Informoval o tom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Návrh PS podá v utorok 29. septembra.
„Nech sa jasne ukážu počty. Nech ľudia vedia, či táto vláda končí alebo pokračuje, a ak, tak v akej zostave. Nebudeme sa len tak pozerať na rozpad vládneho zlepenca, ktorý už naberá komické rozmery. Jediné, čo ich spája, sú kšefty a vzájomné vydieranie,“ vyhlásil líder PS.
Ako pripomenul, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) najskôr podal návrh na odvolanie Tarabu. Dnes však vyhlásil, že si to ešte rozmyslí.
„Toto nedôstojné divadlo sa musí skončiť. Aj preto sme dnes vládu vyzvali, aby zastavila všetky ďalšie rozhodnutia o miliardových investíciách a riešila ich iba po konzultácii s opozíciou. Rozpadnutý zlepenec nemôže ďalej zadlžovať naše deti a vnučky. Najlepšie však bude, keď pôjdu od toho,“ uzavrel Šimečka.
Kresťanskí demokrati zase volajú po tom, aby vláda ešte na aktuálnej schôdzi dala hlasovať o dôvere. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tak reagovalo na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý žiada od predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka a Tarabu garanciu väčšiny v parlamente.
„Väčšina sa preukazuje v parlamente, nie pokútne za zatvorenými dverami. Nech vláda dá hlasovať o dôvere ešte na tejto schôdzi. Tam sa ukáže, či väčšinu naozaj má, alebo nie,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Hnutie zároveň upozornilo, že toto sa ešte nikdy nestalo, aby si premiér od vlastných partnerov takýmto spôsobom pýtal garancie väčšiny. Podľa KDH je zrejmé, že Fico je v týchto štyroch rokoch najslabším premiérom zo všetkých svojich vlád.
Podpredseda KDH Marián Čaučík upozornil, že koalícia už spolu nehovorí a odkazy a obvinenia si koaliční politici posielajú len cez tlačovky. Hnutie avizuje, že podľa tohto postoja bude konať aj budúci týždeň a v parlamente podporí odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Práve toto hlasovanie bude podľa KDH prvým testom, či vláda naozaj má väčšinu v parlamente.
„Slovensko si aj vzhľadom na medzinárodnú bezpečnostnú situáciu nemôže dovoliť vládu bez jasného politického mandátu a bez jasnej politickej väčšiny v parlamente,“ uzavrel podpredseda KDH Viliam Karas.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci chcú okamžité prerokovanie odvolania Tarabu. Šimečka hovorí o nedôstojnom divadle © SITA Všetky práva vyhradené.
Progresívci podajú návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu (nom. SNS) z postu ministra životného prostredia. Informoval o tom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Návrh PS podá v utorok 29. septembra.
Návrh na odvolanie Tarabu
„Nech sa jasne ukážu počty. Nech ľudia vedia, či táto vláda končí alebo pokračuje, a ak, tak v akej zostave. Nebudeme sa len tak pozerať na rozpad vládneho zlepenca, ktorý už naberá komické rozmery. Jediné, čo ich spája, sú kšefty a vzájomné vydieranie,“ vyhlásil líder PS.
Ako pripomenul, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) najskôr podal návrh na odvolanie Tarabu. Dnes však vyhlásil, že si to ešte rozmyslí.
„Toto nedôstojné divadlo sa musí skončiť. Aj preto sme dnes vládu vyzvali, aby zastavila všetky ďalšie rozhodnutia o miliardových investíciách a riešila ich iba po konzultácii s opozíciou. Rozpadnutý zlepenec nemôže ďalej zadlžovať naše deti a vnučky. Najlepšie však bude, keď pôjdu od toho,“ uzavrel Šimečka.
Garancia väčšiny od vlastných partnerov
Kresťanskí demokrati zase volajú po tom, aby vláda ešte na aktuálnej schôdzi dala hlasovať o dôvere. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tak reagovalo na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý žiada od predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka a Tarabu garanciu väčšiny v parlamente.
„Väčšina sa preukazuje v parlamente, nie pokútne za zatvorenými dverami. Nech vláda dá hlasovať o dôvere ešte na tejto schôdzi. Tam sa ukáže, či väčšinu naozaj má, alebo nie,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Hnutie zároveň upozornilo, že toto sa ešte nikdy nestalo, aby si premiér od vlastných partnerov takýmto spôsobom pýtal garancie väčšiny. Podľa KDH je zrejmé, že Fico je v týchto štyroch rokoch najslabším premiérom zo všetkých svojich vlád.
Medzinárodná bezpečnostná situácia
Podpredseda KDH Marián Čaučík upozornil, že koalícia už spolu nehovorí a odkazy a obvinenia si koaliční politici posielajú len cez tlačovky. Hnutie avizuje, že podľa tohto postoja bude konať aj budúci týždeň a v parlamente podporí odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Práve toto hlasovanie bude podľa KDH prvým testom, či vláda naozaj má väčšinu v parlamente.
„Slovensko si aj vzhľadom na medzinárodnú bezpečnostnú situáciu nemôže dovoliť vládu bez jasného politického mandátu a bez jasnej politickej väčšiny v parlamente,“ uzavrel podpredseda KDH Viliam Karas.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci chcú okamžité prerokovanie odvolania Tarabu. Šimečka hovorí o nedôstojnom divadle © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR odvolávanie z funkcie Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky
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