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25. júla 2026
Košická detská železnica získala do vlastníctva obľúbenú Drezinu za takmer 35-tisíc eur – FOTO
Drezina má i naďalej slúžiť ako turistická atrakcia Košickej detskej historickej železnice. Predstavitelia oblastnej organizácie ...
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25.7.2026 (SITA.sk) - Drezina má i naďalej slúžiť ako turistická atrakcia Košickej detskej historickej železnice.
Predstavitelia oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Visit Košice pred niekoľkými dňami na stanici Čermeľ bezodplatne odovzdali železničným nadšencom malý osobný motorový vozeň, familiárne nazývaný Drezina. Ako informovala OOCR Visit Košice, slávnostný akt potvrdil dlhoročnú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi nimi a občianskym združením Detská železnica Košice (DŽK). Doplnilo, že železniční nadšenci si od neho dosiaľ koľajové vozidlo typu V 760-1000 pre jedenásť osôb iba prenajímali.
Prenajaté ho mali na základe zmluvy z roku 2021, ktorá upravovala aj jeho odovzdanie konečnému prijímateľovi. „Drezinu, ktorej konštruktérom je Ing. Josef Němeček zo Zlína, financovali z polovice OOCR a z polovice OZ DŽK,” uvádza Visit Košice s tým, že výroba a technická dokumentácia stála necelých 35-tisíc eur bez DPH.
„Odovzdanie dreziny do vlastníctva Detskej železnice je logickým vyústením dlhodobej snahy o podporu lokálnych turistických unikátov. Teší ma, že atraktívne vozidlo prechádza definitívne do rúk tých najpovolanejších. Naším cieľom je, aby Detská železnica rástla a prinášala radosť obyvateľom i návštevníkom mesta,“ uviedol námestník primátora mesta Košice a predseda predstavenstva Visit Košice Marcel Gibóda. Riaditeľ DŽK Ľubomír Lehotský doplnil, že malý osobný motorový vozeň, familiárne nazývaný Drezina, sa už osvedčil ako flexibilný prostriedok na uspokojenie záujmu turistov a návštevníkov.
„Detská železnica sa teší podpore a záujmu zo strany všetkých donorov alebo samospráv, ktorí aktívne podporujú turizmus a zachovanie jedinej detskej železnice na Slovensku. Drezine želáme veľa šťastných kilometrov a ešte viac spokojných turistov,” dodal Lehotský.
Drezina má i naďalej slúžiť ako turistická atrakcia Košickej detskej historickej železnice. Prevod vlastníctva bol zrealizovaný po uplynutí zmluvne dohodnutého obdobia prevádzky, v rámci ktorého sa detská železnica starala o údržbu a chod vozidla v prospech verejnosti.
„Osobný motorový vozeň typu V 760-1000 (rad MU 21, výrobné číslo 005) je dvojnápravové koľajové vozidlo ľahkej stavby konštruované pre rozchod 1 000 mm,” priblížila OOCR Visit Košice drezinu. Vozidlo vyrobila v roku 2021 spoločnosť MTH Remont Vranov nad Topľou, na základe dokumentácie Josefa Němečka. Jeho pohon zabezpečuje benzínový motor Honda GX 390, ktorý má výkon 8,2 kW a maximálnu konštrukčnú rýchlosť 22 km/h.
„Brzdový systém vozidla pozostáva z hlavnej hydraulickej kotúčovej brzdy (využívajúcej komponenty Škoda Favorit) a mechanickej zaisťovacej brzdy. Do interiéru s drevenými lavičkami a strechou s rolovacími plachtami sa zmestí 11 cestujúcich a jeden rušňovodič,” dopĺňa Visit Košice.
Zdroj: SITA.sk - Košická detská železnica získala do vlastníctva obľúbenú Drezinu za takmer 35-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavitelia oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Visit Košice pred niekoľkými dňami na stanici Čermeľ bezodplatne odovzdali železničným nadšencom malý osobný motorový vozeň, familiárne nazývaný Drezina. Ako informovala OOCR Visit Košice, slávnostný akt potvrdil dlhoročnú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi nimi a občianskym združením Detská železnica Košice (DŽK). Doplnilo, že železniční nadšenci si od neho dosiaľ koľajové vozidlo typu V 760-1000 pre jedenásť osôb iba prenajímali.
Záujem turistov a návštevníkov
Prenajaté ho mali na základe zmluvy z roku 2021, ktorá upravovala aj jeho odovzdanie konečnému prijímateľovi. „Drezinu, ktorej konštruktérom je Ing. Josef Němeček zo Zlína, financovali z polovice OOCR a z polovice OZ DŽK,” uvádza Visit Košice s tým, že výroba a technická dokumentácia stála necelých 35-tisíc eur bez DPH.
„Odovzdanie dreziny do vlastníctva Detskej železnice je logickým vyústením dlhodobej snahy o podporu lokálnych turistických unikátov. Teší ma, že atraktívne vozidlo prechádza definitívne do rúk tých najpovolanejších. Naším cieľom je, aby Detská železnica rástla a prinášala radosť obyvateľom i návštevníkom mesta,“ uviedol námestník primátora mesta Košice a predseda predstavenstva Visit Košice Marcel Gibóda. Riaditeľ DŽK Ľubomír Lehotský doplnil, že malý osobný motorový vozeň, familiárne nazývaný Drezina, sa už osvedčil ako flexibilný prostriedok na uspokojenie záujmu turistov a návštevníkov.
„Detská železnica sa teší podpore a záujmu zo strany všetkých donorov alebo samospráv, ktorí aktívne podporujú turizmus a zachovanie jedinej detskej železnice na Slovensku. Drezine želáme veľa šťastných kilometrov a ešte viac spokojných turistov,” dodal Lehotský.
Turistická atrakcia
Drezina má i naďalej slúžiť ako turistická atrakcia Košickej detskej historickej železnice. Prevod vlastníctva bol zrealizovaný po uplynutí zmluvne dohodnutého obdobia prevádzky, v rámci ktorého sa detská železnica starala o údržbu a chod vozidla v prospech verejnosti.
„Osobný motorový vozeň typu V 760-1000 (rad MU 21, výrobné číslo 005) je dvojnápravové koľajové vozidlo ľahkej stavby konštruované pre rozchod 1 000 mm,” priblížila OOCR Visit Košice drezinu. Vozidlo vyrobila v roku 2021 spoločnosť MTH Remont Vranov nad Topľou, na základe dokumentácie Josefa Němečka. Jeho pohon zabezpečuje benzínový motor Honda GX 390, ktorý má výkon 8,2 kW a maximálnu konštrukčnú rýchlosť 22 km/h.
„Brzdový systém vozidla pozostáva z hlavnej hydraulickej kotúčovej brzdy (využívajúcej komponenty Škoda Favorit) a mechanickej zaisťovacej brzdy. Do interiéru s drevenými lavičkami a strechou s rolovacími plachtami sa zmestí 11 cestujúcich a jeden rušňovodič,” dopĺňa Visit Košice.
Zdroj: SITA.sk - Košická detská železnica získala do vlastníctva obľúbenú Drezinu za takmer 35-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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