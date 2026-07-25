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25. júla 2026

Lesné požiare pustošia Francúzsko aj Španielsko, evakuovali už viac než 250-tisíc ľudí – FOTO


Tagy: Lesné požiare lesné požiare v Španielsku Lesné požiare v Taliansku

Na pomoc s hasením smeruje na juhozápad Francúzska približne 100 príslušníkov parížskeho hasičského zboru. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako ...



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spain_europe_wildfires_7_646 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Na pomoc s hasením smeruje na juhozápad Francúzska približne 100 príslušníkov parížskeho hasičského zboru.


Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250-tisíc ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel.

Francúzska vláda uviedla, že v dôsledku požiarov v okolí mesta Bordeaux na juhozápade krajiny evakuovali približne 197-tisíc ľudí. Španielske ministerstvo vnútra informovalo o evakuácii celkovo 70-tisíc obyvateľov z obcí západne od Madridu.

Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98-tisíc hektárov územia, čo označil za „historický rekord“. Dodal, že viaceré požiare v krajine naďalej nie sú pod kontrolou, pričom za najvážnejšie označil situáciu v departementoch Gironde a Landes.

Na pomoc s hasením smeruje na juhozápad Francúzska približne 100 príslušníkov parížskeho hasičského zboru. Ich veliteľ Arnaud de Cacqueray uviedol, že budú nasadení predovšetkým na zásahy proti lesným požiarom. Premiér Sébastien Lecornu zároveň nariadil armáde nasadiť transportné lietadlo A400M vybavené systémom na zhadzovanie 20 ton spomaľovača horenia, čo zodpovedá kapacite dvoch hasiacich lietadiel Dash.

V Španielsku sa podľa vládneho zastúpenia v Madride situácia počas noci čiastočne zlepšila. Úrady na sociálnej sieti X uviedli, že nočné podmienky výrazne pomohli pri boji s požiarmi, ktoré postupovali len minimálne a ich intenzita sa znížila.


Zdroj: SITA.sk - Lesné požiare pustošia Francúzsko aj Španielsko, evakuovali už viac než 250-tisíc ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lesné požiare lesné požiare v Španielsku Lesné požiare v Taliansku
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