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25. júla 2026

Lesný požiar v Škótsku si vyžiadal evakuácie. Situácia zostáva kritická


Tagy: Evakuácia Lesné požiare

Požiar, ktorý horí už desať dní, sa rozšíril na približne 600 hektárov vresovísk a krovinatých porastov v oblasti Highlands. Škótske hasičské jednotky v sobotu pokračovali v boji s rozsiahlym ...



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thinkstockphotos 692412372 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Požiar, ktorý horí už desať dní, sa rozšíril na približne 600 hektárov vresovísk a krovinatých porastov v oblasti Highlands.


Škótske hasičské jednotky v sobotu pokračovali v boji s rozsiahlym lesným požiarom v národnom parku Cairngorms na severe krajiny. Polícia v súvislosti s požiarom vyhlásila „mimoriadnu udalosť“ a úrady odporučili obyvateľom ohrozených oblastí evakuáciu.

Požiar, ktorý horí už desať dní, sa rozšíril na približne 600 hektárov vresovísk a krovinatých porastov v oblasti Highlands. Na jeho likvidáciu bolo nasadených viac ako 500 hasičov a vrtuľníky zhadzujúce vodu. Národný park Cairngorms sa nachádza západne od Aberdeenu a patrí medzi obľúbené turistické destinácie.

Škótsky prvý minister John Swinney po piatkovom krízovom rokovaní označil zásah za „zložitú a náročnú situáciu“. V sobotu však na sociálnej sieti X uviedol, že nočná zmena smeru vetra znížila bezprostredné ohrozenie obce Nethy Bridge.

 Úrady preventívne nariadili približne 650 obyvateľom Nethy Bridge opustiť svoje domovy. Hasiči zároveň informovali, že v sobotu ráno prebiehala evakuácia aj ďalších obyvateľov odľahlých oblastí v okolí požiaru.

Miestny obyvateľ John McGlinchey pre BBC povedal, že ho sklamalo, že obyvatelia museli čakať, kým sa plamene takmer nepriblížili k ich domovom, a následne sa s krátkym predstihom sťahovať. Škótsky hasičský a záchranný zbor zároveň odporučil obyvateľom dedín v blízkosti požiaru, aby mali pre dym z požiaru preventívne zatvorené okná a dvere.


Zdroj: SITA.sk - Lesný požiar v Škótsku si vyžiadal evakuácie. Situácia zostáva kritická © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Evakuácia Lesné požiare
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