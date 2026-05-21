Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Košická hudobná jar štartuje jubilejný 70. ročník s bohatým programom symfonických koncertov a recitálov – VIDEO, FOTO
V metropole východu štartuje jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jari (KHJ). Hudobný sviatok otvorí vo štvrtok 21. mája vo večerných hodinách v Dome umenia koncert Živijó, KHJ! Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) pod taktovkou dirigenta Stanislava Kochanovského. Pôjde o slovenský debut šéfdirigenta NDR Radiophilharmonie v Hannoveri.
Úvodný koncert prinesie Chopinov koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, a to v podaní držiteľa prestížnej ceny Ferruccia Busoniho Arseniia Moona. Kontrast k Chopinovi vytvorí monumentálna Prokofievova Symfónia č. 5 B dur. Ako povedala generálna riaditeľka ŠFK a riaditeľka festivalu KHJ Lucia Potokárová, sedem desaťročí festivalu je fascinujúcim príbehom vytrvalosti. Poukázala, že prežil zásadné spoločenské aj ekonomické zmeny, no pritom si dokázal zachovať svoju jedinečnú umeleckú identitu a po celý čas formovať generácie poslucháčov na celom východnom Slovensku.
Potokárová priblížila, že 70. ročník KHJ bude mať bohatý program. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na symfonické koncerty, komorné koncerty či recitály. Do 11. júna ponúkne festival sedem koncertov, ale aj multižáner, výstavu či besedy. Už v prvých siedmich dňoch KHJ prinesie pol tucta rôzne profilovaných podujatí. Ešte pred otváracím koncertom je pripravená diskusia o festivalovej publikácii KHJ 70 nazvanej Festival - hudba - mesto. Jej hlavným editorom je Jozef Červenka.
Riaditeľka ŠFK spresnila, že ide o nepredajnú publikáciu, no verejnosť bude mať možnosť získať ju prostredníctvom súťaže, ktorú ŠFK čoskoro vyhlási. Symbolicky budú súťažiť o 70 kusov publikácií. Otvorená bude i výstava 70 rokov festivalových zážitkov, ktorú pripravil Dávid Hanko a prostredníctvom fotografií, plagátov mapuje sedem desaťročí festivalu. Prístupná bude počas celého trvania KHJ, a to vždy hodinu pred koncertom.
V nedeľu 24. mája sa festival presunie do synagógy na Zvonárskej ulici v Košiciach. O 19:00 tam odštartuje literárno-hudobné podujatie s Hlasy utópie v koncepte Mária Drgoňu. Festival sa následne vráti späť do Domu umenia, kde sa v pondelok 25. mája uskutoční o 10:00 diskusia Ako sme nahrávali Podprockého. Priblíži nahrávku koncertov tohto významného slovenského skladateľa, pod ktorú sa v rámci KHJ podpísali košickí filharmonici.
Úvodný festivalový týždeň uzavrie hosťujúci orchester, a to Slovenská filharmónia, ktorá sa na festival vracia po viac ako dvoch desaťročiach. „Bratislavskí kolegovia pod taktovkou Tomáša Netopila prinesú do Košíc interpretačne grandiózny program. Osobitne sa teším na Šostakovičovu Symfóniu č. 13 Babij jar, ktorá je mimoriadne silným dielom s obrovskou morálnou aj spoločenskou výpoveďou, a som veľmi rada, že práve Slovenská filharmónia s mužskou časťou Slovenského filharmonického zboru ju uvedie v rámci jubilejného ročníka,“ uviedla Potokárová. O ďalších festivalových týždňoch bude informovať ŠFK postupne.
Festival ale ponúkne napríklad symfonický koncert s programom Elgar – Rachmaninov, svetových interpretov Aviho Avitala hrajúceho na mandolínu a akordeonistky Ksenije Sidorovej, Barokové ozveny so súborom Le nuove musiche či klavírny recitál Piotra Anderszewského. Jubilejný 70. ročník vyvrcholí koncertom Verdiho rekviem, ktoré bude dirigvať Robert Jindra. Koncert prinesie hviezdne spevácke obsadenie, v podobe aj spoluprácu so Slovenským filharmonickým zborom.
Riaditeľka ŠFK skonštatovala, že tento rok sa festival ocitol vo veľmi náročných podmienkach. „Mali sme avízo od nášho zriaďovateľa (ŠFK je príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry - pozn. SITA), že finančné prostriedky budú v rámci konsolidačných opatrení krátené. Avšak konečnú sumu sme sa dozvedeli až tesne pred festivalom,” vysvetlila, podotýkajúc, že išlo o veľmi náročné obdobie. „Pre nás to zníženie je až o 45 percent, čiže celkom radikálne,” skonštatovala s tým, že aj napriek tomu sa im podarilo pripraviť veľmi kvalitný program. Museli ale pristúpiť k zníženiu počtu koncertov.
„Postavili sme si na misku váh, čo dokážeme zvládnuť,” podotkla. Prízvukovala, že umeleckú kvalitu nechceli znížiť. V tomto kontexte vyzdvihla dôležitosť viaczdrojového financovania, poďakovala i partnerom podujatia.
KHJ patrí k najstarším a najprestížnejším hudobným festivalom na Slovensku. Jej história siaha do roku 1956, v programe prináša veľké symfonické diela, komornú hudbu, vokálno-inštrumentálne projekty aj recitály a multižánre.
„Program Košickej hudobnej jari nájdete na www.khjfestival.sk. Vstupenky na podujatia KHJ, ako aj na ostatné podujatia ŠFK, si kúpite aj so zľavami 30 percent online a vo vstupenkovej pokladni Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00). Večerná pokladňa v Dome umenia je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky na aktuálny koncert. Na koncerte HLASY UTÓPIE si vstupenku (bez zliav) zakúpite pol hodinu pred začiatkom podujatia na mieste konania,” informovala PR manažérka ŠFK Jana Tomalová.
Zdroj: SITA.sk - Košická hudobná jar štartuje jubilejný 70. ročník s bohatým programom symfonických koncertov a recitálov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Umelecká identita
Nepredajná publikácia
Festivalový týždeň
Náročné podmienky
Najstarší a prestížnejší hudobný festival
