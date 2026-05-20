20. mája 2026
Zafírové sklo, bezkontaktné platby a výdrž batérie až 10 dní: Huawei prináša na slovenský trh nadupané hodinky série WATCH FIT 5
Tagy: PR Smart hodinky
Spoločnosť Huawei dnes na slovenskom trhu odštartovala predaj očakávanej série Huawei WATCH FIT 5. Táto generácia definitívne stiera rozdiely medzi špičkovou technologickou výbavou a luxusným ...
Táto generácia definitívne stiera rozdiely medzi špičkovou technologickou výbavou a luxusným šperkom. Na zápästia Slovákov prináša materiály leteckej kvality, displeje s ohromnou svietivosťou, ktorá prekonáva väčšinu vlajkových smartfónov a dlho žiadanú funkciu: plne nezávislé bezkontaktné platby Curve Pay.
Dlho očakávaná generácia smart hodiniek Huawei Watch FIT 5 je konečne tu. "Užívatelia sa majú na čo tešiť. Nová séria je nabitá športovými aj zdravotnými funkciami. Okrem klasických parametrov, ako je kompatibilita s iOS a Androidom, uľahčí majiteľom život aj možnosť platieb cez NFC alebo pokročilé monitorovanie zdravia," hovorí Marie Fajstavrová, vedúca produktovej komunikácie CZ & SK Huawei CBG.
Nová séria pozostáva zo základného modelu Huawei WATCH FIT 5 a luxusnejšieho súrodenca Huawei WATCH FIT 5 Pro. Sú navrhnuté pre generáciu používateľov, ktorá od nositeľnej elektroniky vyžaduje maximum – chcú sa reprezentovať v spoločnosti, mať detailný prehľad o svojom zdraví a zároveň vyžadujú slobodu v podobe 10-dňovej výdrže na jedno nabitie.
Displej, ktorý porazí aj poludňajšie slnko a prémiové materiály
Hodinky série FIT opäť stavili na hranatý dizajn s elegantnými zaoblenými rohmi a ľahkou konštrukciou. Oproti minulým generáciám najväčším vizuálnym aj technologickým skokom prešli samotné obrazovky. Základný model Huawei WATCH FIT 5 sa môže pochváliť 1.82-palcovým displejom, zatiaľ čo model WATCH FIT 5 Pro dostal do výbavy 1,92-palcový LTPO displej krytý 2.5D zafírovým sklom¹ a extrémne tenkými 1,8 mm rámikmi s pomerom obrazovky k telu na úrovni 83%.
Zaujímavým parametrom je však maximálny jas, ktorý dosahuje hodnotu až 3 000 nitov. To znamená, že displej zostáva perfektne kontrastný a čitateľný aj na priamom, ostrom letnom slnku. Navyše vďaka adaptívnej obnovovacej frekvencii od 1 Hz do 60 Hz inteligentne šetrí energiu, keď sa na hodinky nepozeráte.²
Z hľadiska dizajnu stavil Huawei na hru s materiálmi a farbami. Základný model ponúka päť sviežich farieb (striebornú, fialovú bielu, čiernu a zelenú). Verzia Pro posúva laťku ešte vyššie a prichádza v troch žiarivých odtieňoch oranžovej, čiernej a bielej. Práve biela edícia je vyrobená z leteckej nano keramiky a kovu, čo hodinkám dodáva prémiovú textúru, luxusný odlesk a extrémnu odolnosť voči poškriabaniu vďaka špeciálnej povrchovej úprave na báze technológie anodizácie.
Šport a zdravie bez kompromisov
Séria Huawei WATCH FIT 5 posúva sledovanie zdravia z pasívneho zaznamenávania dát na proaktívnu prevenciu. Model Pro disponuje medicínsky presnou EKG aplikáciou,³ detekciou arteriálnej tuhosti⁴ a pokročilým monitoringom fibrilácie predsiení. Ženy zasa ocenia vysoko citlivý teplotný senzor, ktorý sleduje zmeny teploty zápästia a dokáže s vysokou presnosťou predpovedať menštruačný cyklus a ovuláciu.⁵
V oblasti športu hodinky uspokoja rekreačných nadšencov aj náročných atlétov. Pre časovo vyťažených prinášajú hodinky revolučné Mini-Workouts s animovanou pandou. Ak nemáte čas na fitko, hodinky obsahujú rýchle mikro-tréningy už od 30 sekúnd. Priamo na ciferníku vás vizuálne vedie interaktívna animovaná panda, takže sa môžete ponaťahovať napríklad v kancelárii, či doma.
Golfistov zasa hodinky potešia detailnými vektorovými mapami pre viac ako 17 000 golfových ihrísk z celého sveta. Pohľad na green sa automaticky natáča podľa toho, kam sa práve pozeráte, čo uľahčuje presnú analýzu švihu.
Pre bežcov a cyklistov ponúkajú trailový režim, ktorý sa postará o navigáciu po segmentoch a výškové profily v reálnom čase, zatiaľ čo cyklistický režim automaticky meria kadenciu a virtuálny výkon.
Výdrž, aká sa v tejto triede nevidí
Pri všetkých týchto funkciách a extrémnom jase displeja by človek čakal jednodňovú výdrž, no Huawei vďaka inovatívnej kremíkovej batérii s vysokou hustotou opäť potvrdzuje rolu lídra. Hodinky sú navyše kompatibilné so smartfónmi systémov Android aj iOS, a zvládnu až 10 dní ľahkej prevádzky a stabilných 7 dní pri bežnom zaťažení. Nabíjačku tak stačí vytiahnuť raz za týždeň.
Curve Pay: Peňaženku aj smartfón môžete nechať doma
Pre slovenských používateľov je zásadnou správou plná integrácia bezkontaktných platieb cez službu Curve Pay. Hodinky fungujú ako samostatná digitálna peňaženka – priamo do aplikácie si môžete nahrať väčšinu slovenských a európskych platobných kariet (Mastercard aj Visa) a mať ich k dispozícii na jednom mieste.
Okrem pohodlia prináša Curve Pay na zápästie aj technologické vychytávky ako Go Back in Time®, ktorá umožňuje zmeniť platbu až po vykonaní nákupu. Huawei myslel aj na bezpečnosť: hodinky majú integrovaný senzor zloženia z ruky. Akonáhle ich dáte dole zo zápästia, platby sa zablokujú a na ich opätovnú aktiváciu musíte zadať PIN kód.
Pre aktiváciu bezkontaktných platieb stačí stiahnuť aplikáciu Curve Pay do svojho smartfónu z obchodov HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play alebo Galaxy Store, jej následnou inštaláciou a spárovaním so zariadením zo série HUAWEI WATCH FIT 5.
Cena a dostupnosť
Séria HUAWEI WATCH FIT 5, ktorá na slovenskom trhu oficiálne štartuje dnes, 20. mája 2026, bude v predaji prostredníctvom obchodov Nay a Alza za odporúčanú cenu od 199 eur za základný model a 299 eur za verziu Pro. Pri nákupe do 5. júla navyše môžete získať zľavu 20%.
¹ Displej je vyrobený zo syntetického zafírového skla.
² Obnovovacia frekvencia sa môže líšiť v závislosti od rozhrania aplikácie.
³ Tento výrobok nie je zdravotníckym prostriedkom. Všetky údaje slúžia iba na informačné účely a nemali by sa používať ako podklad pre lekársku diagnózu alebo liečbu.
⁴ Ak chcete túto funkciu využívať, musíte sa prihlásiť do štúdie o zdraví ciev prostredníctvom aplikácie HUAWEI Research. Túto štúdiu iniciovala nemocnica Tongji, ktorá je pridružená k Lekárskej fakulte Tongji na HUST. Tento produkt nie je zdravotníckym zariadením. Všetky namerané údaje a výsledky slúžia iba na informačné účely a nemali by sa používať ako základ pre diagnostiku alebo liečbu. Táto štúdia nie je vhodná pre používateľov mladších ako 18 rokov ani pre tehotné ženy. V súčasnosti nie je príslušná aplikácia k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS.
⁵ Ak chcete túto funkciu využívať, musíte sa prihlásiť do štúdie o zdraví žien, ktorú iniciovala Pôrodnícka a gynekologická nemocnica Fudanskej univerzity, prostredníctvom aplikácie HUAWEI Research. Účasť v štúdii vyžaduje nosenie hodiniek počas 14 po sebe idúcich dní v rámci jedného menštruačného cyklu (s výnimkou dní menštruácie). Tento produkt nie je zdravotníckym zariadením. Všetky monitorované údaje a výsledky slúžia iba na informačné účely a nemali by sa používať ako základ pre lekársku diagnózu alebo liečbu. V súčasnosti nie je príslušná aplikácia k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS.
