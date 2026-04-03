Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
02. apríla 2026
Košická ZOO chystá veľkonočný program plný zážitkov, zároveň otvorí aj 40. sezónu
Zoologická záhrada v Košiciach pripravila na sviatočné dni bohatý program, intenzívne sa venuje aj prípravám na otvorenie jubilejnej 40. sezóny. Ako informovala vedúca ...
2.4.2026 (SITA.sk) - Zoologická záhrada v Košiciach pripravila na sviatočné dni bohatý program, intenzívne sa venuje aj prípravám na otvorenie jubilejnej 40. sezóny. Ako informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu Eva Malešová, na Veľký piatok sa návštevníci dozvedia viac o jednom zo symbolov jari a nového života, o vajíčku. Inšpektorka chovu Alena Čičmancová predstaví záujemcom vajíčka - od najmenších, ako sú napríklad holubie, až po najväčšie, pštrosie.
„Z jej rozprávania, ktoré bude o 13:00 v klubovni Himaláje, sa návštevníci dozvedia aj to, že nie všetky samičky sú aj starostlivé matky. Zvedavci môžu nazrieť aj do histórie, a to prostredníctvom fosílnych fragmentov najväčšieho pštrosa s príznačným názvom Elephant bird, ktorý vyhynul v roku 1000 n. l.” uviedla Malešová. Dodala, že expozícia Vtáčí život bude v Himalájach prístupná do 16:00.
ZOO Košice nezabudla ani na veľkonočnú výslužku. V nedeľu 5. marca o 13:00 bude netradičným spôsobom naservírovaná kŕmna dávka najmladšiemu z medveďov, Arturovi. „V pondelok potravu s využitím enrichmentu dostanú kosmáče a suchozemské korytnačky. V pavilóne exotária neobídu naprázdno ani lemury. Obľúbenú porciu šalátu dostanú o 14:00,” uvádza Malešová. Dodala, že leopardica Tina si zas o 10:00 pochutná na veľkonočnom jahňati.
Od apríla je ZOO otvorená od 9:00 do 19:00. 1. apríla začal svoju sezónu po zimnej prestávke aj DinoPark, a to s hlavným lákadlom, ktorým je chodiace robotické mláďa stegosaura. „Vyliahlo sa vlani a medzi deťmi vyvolalo vlnu eufórie,” pripomenula Malešová. Doplnila, že malá odmena poteší návštevníkov, ktorí prejdú Veľkonočným chodníkom plným úloh a hier, ktorý bude fungovať od 2. apríla šesť dní.
Zdroj: SITA.sk - Košická ZOO chystá veľkonočný program plný zážitkov, zároveň otvorí aj 40. sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.
