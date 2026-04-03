Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

03. apríla 2026

Po 225 rokoch objavili vojnovú loď Dannebroge, ktorú potopil Nelson



Vrak leží v hrubom sedimente 15 metrov pod hladinou.



Zdieľať
Morskí archeológovia objavili na dne kodaňského prístavu vrak dánskej vojnovej lode Dannebroge, ktorú potopila britská flotila v roku 1801 počas napoleonských vojen. 


Potápačom sa objav podaril pri príprave staveniska pre novú obytnú štvrť Lynetteholm, ktorá by mala byť úplne dokončená do roku 2070. Vrak leží v hrubom sedimente 15 metrov pod hladinou. Objav oznámilo vo štvrtok múzeum vikingských lodí (Vikingeskibsmuseet) v Roskilde pri príležitosti 225. výročia námornej bitky pri Kodani.

Námorní archeológovia objavili dva kanóny, uniformy, vojenské insígnie, topánky, fľaše a dokonca aj časť spodnej čeľuste námorníka.

Je to veľká súčasť dánskeho národného cítenia,“ povedal vedúci námornej archeológie múzea Morten Johansen. O bitke sa toho veľa napísalo, „ale v skutočnosti nevieme, aké to bolo na palube lode, ktorú rozstreľovali na kusy anglické vojnové lode, a niečo z tohto príbehu sa pravdepodobne môžeme naučiť z pohľadu na vrak,“ povedal.

V bitke pri Kodani britská flotila porazila dánske námorníctvo. Vlajkovou loďou Dánska bola 48 metrov dlhá Dannebroge pod velením komodora Olferta Fischera.

Keď delová guľa zasiahne loď, nie je to ona, ktorá spôsobí posádke najväčšie škody, ale sú to drevené triesky lietajúce všade naokolo, veľmi podobné črepinám z granátov,“ vysvetlil Joahnssen.

Poškodená Dannebroge pomaly plávala na sever, kde vybuchla. Nelson v bitke ponúkol Dánsku prímerie, ktoré neskôr bolo dohodnuté s dánskym korunným princom Frederikom.

Predpokladá sa, že bitka bola inšpiráciou pre anglickú frázu „turn a blind eye“ v zmysle zatvárať oči pred niečím a úmyselne to ignorovať. Nelson bol slepý na pravé oko a keď dostal signál od veliteľa, aby sa stiahol, údajne si priložil ďalekohľad k slepému oku a vyhlásil: „Mám len jedno oko, mám právo byť niekedy slepý.“ Pokračoval v útoku a dosiahol víťazstvo.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 