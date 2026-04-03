Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
03. apríla 2026
Po 225 rokoch objavili vojnovú loď Dannebroge, ktorú potopil Nelson
Vrak leží v hrubom sedimente 15 metrov pod hladinou.
Morskí archeológovia objavili na dne kodaňského prístavu vrak dánskej vojnovej lode Dannebroge, ktorú potopila britská flotila v roku 1801 počas napoleonských vojen.
Potápačom sa objav podaril pri príprave staveniska pre novú obytnú štvrť Lynetteholm, ktorá by mala byť úplne dokončená do roku 2070. Vrak leží v hrubom sedimente 15 metrov pod hladinou. Objav oznámilo vo štvrtok múzeum vikingských lodí (Vikingeskibsmuseet) v Roskilde pri príležitosti 225. výročia námornej bitky pri Kodani.
Námorní archeológovia objavili dva kanóny, uniformy, vojenské insígnie, topánky, fľaše a dokonca aj časť spodnej čeľuste námorníka.
„Je to veľká súčasť dánskeho národného cítenia,“ povedal vedúci námornej archeológie múzea Morten Johansen. O bitke sa toho veľa napísalo, „ale v skutočnosti nevieme, aké to bolo na palube lode, ktorú rozstreľovali na kusy anglické vojnové lode, a niečo z tohto príbehu sa pravdepodobne môžeme naučiť z pohľadu na vrak,“ povedal.
V bitke pri Kodani britská flotila porazila dánske námorníctvo. Vlajkovou loďou Dánska bola 48 metrov dlhá Dannebroge pod velením komodora Olferta Fischera.
„Keď delová guľa zasiahne loď, nie je to ona, ktorá spôsobí posádke najväčšie škody, ale sú to drevené triesky lietajúce všade naokolo, veľmi podobné črepinám z granátov,“ vysvetlil Joahnssen.
Poškodená Dannebroge pomaly plávala na sever, kde vybuchla. Nelson v bitke ponúkol Dánsku prímerie, ktoré neskôr bolo dohodnuté s dánskym korunným princom Frederikom.
Predpokladá sa, že bitka bola inšpiráciou pre anglickú frázu „turn a blind eye“ v zmysle zatvárať oči pred niečím a úmyselne to ignorovať. Nelson bol slepý na pravé oko a keď dostal signál od veliteľa, aby sa stiahol, údajne si priložil ďalekohľad k slepému oku a vyhlásil: „Mám len jedno oko, mám právo byť niekedy slepý.“ Pokračoval v útoku a dosiahol víťazstvo.
Artemis 2: Loď Orion sa zážihom motorov vymanila z obežnej dráhy Zeme
Košická ZOO chystá veľkonočný program plný zážitkov, zároveň otvorí aj 40. sezónu
