Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
02. apríla 2026
Obľúbená šou TV JOJ bude v sviatočnom šate, Milujem Slovensko spojí známe tváre, hudbu a veľkonočnú atmosféru
2.4.2026 (SITA.sk) -
Veľkonočné Milujem Slovensko prinesie sviatočné témy a hudobné hviezdy. Diváci na obrazovkách TV JOJ uvidia známe tváre slovenskej hudobnej scény, ktoré vymenia pódiá za súťažné úlohy a improvizáciu už v piatok o 20:40.
Kapitánske tímy povedú už tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. Špeciálne veľkonočné vydanie Milujem Slovensko tak spojí sviatočnú náladu, hudbu a autentickú zábavu a ponúkne oddych pre celú rodinu.
V Adelinom tíme sa vo veľkonočnej časti predstavia hudobníci z východného Slovenska. Príde Katarína Koščová, jej dvorný sprievodný muzikant a skladateľ Daniel Špiner a husľový virtuóz Ondrej Kandráč. Proti nim nastúpi Sajfov tím v zložení Peter Bič, speváčka z projektu Peter Bič Project Viktória Vargová a spevácka ikona Eva Máziková.
Neodmysliteľnou súčasťou šou je aj Milujem Slovensko Band. Diváci sa tak opäť môžu tešiť aj na Samuela Tomečka, ktorý si veľkonočné nakrúcanie vďaka skvelým hudobným hosťom veľmi užil. „Vždy sa veľmi rád stretnem s takýmito ľuďmi, pretože presne oni prinášajú do štúdia skvelú energiu a pohodu. Myslím si, že diváci TV JOJ sa naozaj majú na čo tešiť,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Obľúbená šou TV JOJ bude v sviatočnom šate, Milujem Slovensko spojí známe tváre, hudbu a veľkonočnú atmosféru © SITA Všetky práva vyhradené.
