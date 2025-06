Košická zoologická záhrada musela utratiť levicu Lauru, majestátna šelma sa dožila 21 rokov

12.6.2025 (SITA.sk) - ZOO Košice musela dať utratiť levicu Lauru. Ako zoologická záhrada informovala na sociálnej sieti, tomuto kroku predchádzalo dôkladné zhodnotenie zdravotného stavu zvieraťa, ktorý už niekoľko mesiacov nebol ideálny. Podľa ZOO Košice bol dôvodom do veľkej miery vek levice, ktorá mala temer 21 rokov, hoci v prírode sa bežne levy dožívajú zhruba 15 rokov.„Prítomnosť tejto veľkej mačky vyhľadávali nielen návštevníci, ale všetci zamestnanci našej zoo," konštatovala ZOO Košice. Dodala, že v blízkej budúcnosti nemá v pláne zaradiť do kolekcie zvierat levy, vzhľadom na to, že súčasné chovné zariadenie už nespĺňa technické štandardy EAZA (Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií).Laura o deväť rokov prežila svoju dvojičku Elzu, ktorá zahynula po zdravotných komplikáciách. „Žiadny návštevník prichádzajúci do košickej Zoologickej záhrady nikdy neprehliadol dve majestátne levice, ktoré obývali výbeh v centrálnej časti zoo už od roku 2005. Keď dve sestry vtedy doviezli do Košíc zo ZOO Nyíregyháza, okamžite sa zaradili medzi vyhľadávaných chovancov," uviedla zoologická záhrada. Levice spolunažívali desať rokov.