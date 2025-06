Rozprávkové podujatie Čarodejník na Bojnickom zámku priblíži svet mocného čarodejníka

Príbeh o čarodejníkovi, ktorý pochopí, že skutočná sila spočíva v láske, priateľstve a blízkosti ľudí, ponúka 27. ročník rozprávkového podujatia na Bojnickom zámku. Autorskú rozprávku si tam návštevníci budú môcť pozrieť od stredy do nedele (15. 6.) a od 18. do 22. júna.



„Tento príbeh sme s naším režisérom Róbertom Mankoveckým vytvárali tak trochu svojsky. Veľmi nám nesedeli už napísané rozprávky k našej téme a myšlienke. Tento rok máme výnimočne autorskú rozprávku,“ povedala Petra Roháčová z agentúry Rozprávkový svet.



Príbeh je podľa nej o čarodejníkovi, ktorý túži po moci a ovládnutí všetkých ľudí, vesmíru, planét, zvierat a živlov. „Návštevníci zachraňujú ľudstvo a ostatné živly. Na konci čarodejník pochopí, že moc nemá až takú veľkú moc a sila priateľstva a lásky je omnoho väčšia,“ priblížila.

Technickú pomoc poskytol profesionálny kúzelník Jozef Talostan, ústrednú pieseň podujatia skomponoval a naspieval spevák Juraj Hnilica. Rozprávku o čarodejníkovi rozpovie návštevníkom niekoľko desiatok účinkujúcich z celého Slovenska.



Stanislava Gondková účinkuje na rozprávkovom podujatí od roku 2003, tento rok hrá muchu domácu. „Deti reagujú veľmi dobre, smejú sa. To je to, čo nás sem láka, pretože detský smiech je to najkrajšie, čo môže byť,“ podotkla Gondková.



Kultúrno-propagačná referentka Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice Renata Vážanová doplnila, že každý rok v tomto období múzeum v spolupráci s agentúrou pripravuje toto podujatie pre deti a učiteľov ako vďaku za ich výkony počas celého školského roka. „Podujatie každoročne navštevujú tisíce ľudí. Tento rok očakávame viac ako 20.000 návštevníkov,“ dodala.

vstupenky na rozpravky: https://bojnicecastle.sk/zamok-vstupenky/