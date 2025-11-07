Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Meniny má René
07. novembra 2025

Košická župa vyčlenia 75-tisíc eur na podporu projektov v okrese Rožňava – FOTO


Košická župa vyčlenia 75-tisíc eur na podporu projektov v okrese Rožňava. Ako informoval Košický samosprávy kraj (KSK), dotáciu na podporu projektov ...



576589634_1424834399006989_8247379270837997349_n 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Košická župa vyčlenia 75-tisíc eur na podporu projektov v okrese Rožňava. Ako informoval Košický samosprávy kraj (KSK), dotáciu na podporu projektov zameraných na rozvoj okresu Rožňava, vyhlásili v piatok 7. novembra 2025 priamo na Gemeri, a to počas diskusie zo série Župa pre ľudí. Samospráva ozrejmila, že jej predstavitelia sa stretli so zástupcami mesta Rožňava, starostami obcí z okresu, aj predstaviteľmi miestnych inštitúcií a organizácií.

Najmenej rozvinutý okres


Do regiónu KSK vyrazil, aby informoval o zrealizovaných aj pripravovaných projektoch, ale aj diskutoval o podnetoch od tam pôsobiacich subjektov. Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) poukázal, že Rožňavský okres už desať rokov patrí medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska, a župa aj preto na Gemer cieli viacero projektov zameraných na jeho rozvoj.

„Podarilo sa nám komplexne zrekonštruovať obe naše zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú moderné a kvalitné služby pre obyvateľov. Zveľaďujeme stredné školy, v Rožňave sme postavili vôbec prvú novú župnú školskú jedáleň v kraji a založili Remeselnícky inkubátor, ktorý združuje talenty z celého kraja. Rožňavská hvezdáreň sa stáva lídrom v simulovaných vesmírnych misiách. Nemalé investície sme smerovali aj do zlepšenia dopravnej infraštruktúry – ciest a mostov, ale aj do podpory cestovného ruchu. Príkladom je adrenalínový zipline v Gombaseku, či podpora unikátnych gemerských kostolíkov,“ vymenoval Trnka.

Dotácie


Z vyhlásenej výzvy možno poskytnúť dotáciu na projekty realizované na území okresu v budúcom roku. Podporené môže byť napríklad osadenie odpočívadiel, lavičiek, lávky či mostíkov, ale aj čistenie riek, potokov, vodných nádrží a lesov od odpadov. Podporu môže získať aj tvorba a revitalizácia menších plôch verejnej zelene.

Prostriedky môžu smerovať aj na rozšírenie a skvalitnenie športovej infraštruktúry, usporiadanie športových alebo kultúrnych podujatí, taktiež údržbu a obnovu sakrálnych stavieb či osvetovo vzdelávacie programy na podporu seniorov, alebo vzdelávacie aktivity.

„O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby - podnikatelia aj právnické osoby so sídlom alebo trvalým pobytom v okrese Rožňava. Výzva nie je určená pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na jeden projekt je možné získať od 1 000 do 5 000 eur. Dotácia z kraja by mala predstavovať maximálne 90 percent celkových nákladov, zvyšných 10 percent je spoluúčasť žiadateľa," ozrejmila košická župa s tým, že projekt je potrebné predložiť do 30. decembra 2025. Zrealizovaný musí byť v čase od 2. januára 2026 do 31.októbra 2026.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Košická župa vyčlenia 75-tisíc eur na podporu projektov v okrese Rožňava – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

