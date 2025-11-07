Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Meniny má René
07. novembra 2025

ÚĽUV si pripomína 80. výročie svojho vzniku, na slávnostnom podujatí nechýbala ani Šimkovičová – FOTO


Tagy: kultúrne dedičstvo Ministerka kultúry SR Podujatie

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) si tento rok pripomína 80. výročie svojho vzniku, pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné ...



simkovicova 676x457 7.11.2025 (SITA.sk) - Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) si tento rok pripomína 80. výročie svojho vzniku, pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné podujatie spojené s uvedením novej odbornej publikácie „ÚĽUV 1945 – 1989. Remeslo so značkou“. Ako informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR, podujatie, ktoré sa konalo v stredu 5. novembra 2025 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu otvorila generálna riaditeľka ÚĽUV Eva Ševčíková, následne vystúpila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).

ÚĽUV je zapísané aj v UNESCO


Šéfka rezortu kultúry vo svojom príhovore vyzdvihla, že ÚĽUV už osem desaťročí uchováva a rozvíja slovenské remeslo, zručnosť a krásu ľudskej práce, to najcennejšie z nášho kultúrneho dedičstva. Pripomenula i to, že Škola remesiel ÚĽUV bola pred rokom zapísaná do Zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Šimkovičová to považuje za dôkaz, že Slovensko dokáže tradície nielen chrániť, ale aj tvorivo rozvíjať. ÚĽUV ocenila aj ako inštitúciu, ktorá je mostom medzi minulosťou a súčasnosťou, medzi tradíciou a moderným dizajnom. Poďakovala sa tým, ktorí sa počas ôsmich desaťročí zaslúžili o rozvoj a zachovanie tradičných remesiel na Slovensku.

Premiéra dokumentárneho filmu


Program podujatia tiež ponúkol premiéru dokumentárneho filmu Tradícia v pohybe, ktorý priblížil vývoj a súčasné smerovanie remeselnej výroby. S príhovormi vystúpili aj Ľubica Volanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, Laura Miguel Baumann, generálna tajomníčka Aliancie európskeho remesla (ECA) a Jiří Mitáček, generálny riaditeľ Moravského zemského múzea v Brne,“ priblížilo ministerstvo.

O hudobný program podujatia sa postaralo Moyzesovo kvarteto s dielami Ilju Zeljenku, a tiež sólista Ľuboš Straka hrou na fujare. Na podujatí bola predstavená aj publikácia „ÚĽUV 1945 – 1989. Remeslo so značkou“. V rámci moderovaného rozhovoru Naša cesta ku knihe ju odprezentovali jej autorky a autor Zuzana Dedík Šidlíková, Daniel Drápala a Hana Dvořáková. „Večer vyvrcholil slávnostným uvedením knihy, ktoré spríjemnila Ľudová hudba Andreja Záhorca,“ uzavrel rezort kultúry.


Zdroj: SITA.sk - ÚĽUV si pripomína 80. výročie svojho vzniku, na slávnostnom podujatí nechýbala ani Šimkovičová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

