 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Medzi Mokrancami a Čečejovcami narazil do stromu autobus, viezlo sa v ňom 15 ľudí


Na ceste medzi Mokrancami a Čečejovcami v okrese Košice-okolie narazil v piatok večer autobus do stromu. Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 ľudí, z ktorých viaceré ...



577015576_1306001601569918_1678407508543635442_n 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Na ceste medzi Mokrancami a Čečejovcami v okrese Košice-okolie narazil v piatok večer autobus do stromu. Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 ľudí, z ktorých viaceré utrpeli zranenia.


Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Informovala o tom na sociálnej sieti polícia, podľa ktorej je doprava v danom úseku obmedzená.


Zdroj: SITA.sk - Medzi Mokrancami a Čečejovcami narazil do stromu autobus, viezlo sa v ňom 15 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

