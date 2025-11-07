|
Piatok 7.11.2025
Denník - Správy
07. novembra 2025
Medzi Mokrancami a Čečejovcami narazil do stromu autobus, viezlo sa v ňom 15 ľudí
Na ceste medzi Mokrancami a Čečejovcami v okrese Košice-okolie narazil v piatok večer autobus do stromu. Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 ľudí, z ktorých viaceré ...
7.11.2025 (SITA.sk) - Na ceste medzi Mokrancami a Čečejovcami v okrese Košice-okolie narazil v piatok večer autobus do stromu. Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 ľudí, z ktorých viaceré utrpeli zranenia.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Informovala o tom na sociálnej sieti polícia, podľa ktorej je doprava v danom úseku obmedzená.
Zdroj: SITA.sk - Medzi Mokrancami a Čečejovcami narazil do stromu autobus, viezlo sa v ňom 15 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
