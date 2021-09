Košické divadlo je svetový unikát, počas pandémie naštudovalo desať nových titulov

Správna atmosféra

Výnimoční hostia

Prinesú sedmičky divadlu šťastie?

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Štátne divadlo Košice vstupuje do svojej 77. sezóny. V tej predchádzajúcej sa umelci s divákmi pre pandémiu koronavírusu naživo stretávali len niekoľko týždňov.Košické divadlo napriek tomu aspoň v online premiére uviedlo desať nových produkcií, čo je podľa generálneho riaditeľa Ondreja Šotha svetový unikát. Košičania tak môžu vstúpiť do novej sezóny až piatimi septembrovými premiérami.K úspechu predchádzajúcej sezóny viedlo podľa Šotha niekoľko dôvodov. „Boli sme medzi prvými, ktorí dali testovať vlastných zamestnancov, lebo v prvom rade bolo pre nás dôležité zdravie. Rovnako sme hneď nakúpili rôzne dezinfekčné prostriedky, špeciálne „brány“, japonské soľné dezinfekčné stroje, ktoré neničia architektúru nástrojov a chodili sme v divadle naozaj ako nemocnici. A snažili sme sa ľuďom zadávať prácu z dvoch dôvodov. Vedeli sme, aké dôležité je v krízových situáciách mať pevný záchytný bod. Niekam patriť. A mať možnosť pracovať, tvoriť. Napríklad v prípade tanečníkov zachovať profesionálne podmienky na tréningy. V Košiciach – až na krátke obdobie – mali tanečníci možnosť pracovať kontinuálne. Druhým dôvodom bolo neopustiť v tej zložitej dobe našich divákov. Vedeli sem, že aj po uvoľnení budú obmedzenia z hľadiska kapacity divákov. Rozhodli sme sa preto robiť komorné veci, pripravení dať ich najprv do online priestoru a keď sa otvorí divadlo, tak do diváckeho priestoru. A veci, ktoré neboli finančne náročné. My ich stále máme a keby sme opäť prežívali obdobie obmedzení, tak ich môžeme hrať,“ hovorí Šoth.Úžasné podľa neho bolo aj to, ako ľudia v divadle fantasticky pracovali.„Krízová situácia nanovo nastavila vzťahy v divadle. Jeho osadenstvo sa zomklo a začalo spolupracovať. Keďže vznikali spoločné projekty, mali možnosť ľudia z jednotlivých súborov zoznamovať sa pri tvorbe. Herci chodili na balet, tanečníci chodili na operu a začali sa o seba vzájomne zaujímať. Predtým to väčšinou bolo tak, že každý utekal domov. Atmosféra v divadle, napriek tomu, čo sa dialo mimo, bola pozitívna. Lebo človek si v takej situácii aká tu bola, a ešte stále môže prísť, uvedomí, čo všetko má a čo všetko môže stratiť,“ vysvetľuje Šoth.Výsledkom bolo, že v Košiciach napriek pandémii vznikli diela, ktoré mali vysoko pozitívny ohlas nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. „Keď som napríklad v opere Roberto Devereux počul náš orchester a zbor, tak som mal dojem, že som v Staatsoper v Hamburgu. A bol som nesmierne dojatý z toho, že držíme spolu, máme v divadle tú správnu atmosféru. Lebo v divadle je to naozaj tak, že tí, čo pracujú a tešia sa z toho, sú šťastní a je to na výsledku ich práce vidieť“ dodáva generálny riaditeľ.Unikátom predchádzajúcej sezóny v košickom divadle bolo aj to, že privítalo výnimočných hostí – takmer celú pandémiu strávil v Košiciach Vladimír Malakhov, ktorý je v baletnom svete považovaný po Nureyevovi a Baryšnikovovi za tretieho najvýznamnejšieho tanečníka histórie.V závere sezóny si prišla do Košíc pozrieť predpremiéru operety Vojvodkyňa z Chicaga dcéra skladateľa Emmericha Kálmána, charizmatická dáma Yvonne Kálmán.„Mali sme tu aj skvelých umelcov, ktorí okrem Košíc účinkovali počas pandémie napríklad len v Moskve či Dubaji, lebo inde bolo všetko zavreté. Snažili sme sa dať priestor českým a slovenským spevákom, ktorí prišli o prácu, v Reštarte aj umelcom a interpretom iných žánrov z nášho regiónu, aby sme ich podporili. Dobre vieme, čo znamená, keď umelec nemôže hrať koncert, keď nemá prácu. A ďalší, keď videli, že sa u nás pracuje, sa nám sami ozývali, čo bol aj prípad Pavla Bršlíka, ktorý prišiel do Košíc vytvoriť s Robertom Plechancom nádherné dielo Winterreise. Stretnutie s ním bolo úžasné. Jeho skromnosť, profesionalita nám dodali množstvo energie,“ hovorí Šoth a zdôrazňuje ešte jednu dôležitú vec: „Keď príde interpret svetových kvalít ako napríklad Vladimir Malakhov do Košíc a povie o tom na svojich kanáloch, má v jednej chvíli 30 000 sledovaní. Reprezentuje tak nielen tento región, ale aj celé Slovensko. To isté platí aj o Yvonne Kálmán, ktorá o Košiciach aj našom divadle hovorí nádherne.“Aj preto ho ako generálneho riaditeľa veľmi mrzí, že na Slovenku bývajú často o mnoho viac vidieť všelijaké osobne motivované útoky ako reálna práca a jej výsledky.„Vždy ma udivuje, čo si niektorí dovoľujú. A aký priestor dostávajú aj mimo sociálnych sietí. Súdiť a hodnotiť veci, v ktorých nemajú žiadne kompetencie a nemajú o nich žiadne vedomosti. Pre nám je dôležité profesijné hľadisko. O toto nám po celý čas ide a zjavne sa nám to podarilo. Máme teraz veľa materiálu, veľa inscenácií a môžeme sezónu začať piatimi premiérami v jednom mesiaci. Budeme sa snažiť divákom našu prácu odovzdať v reálnom divadelnom priestore, v živom kontakte. Bude to niečo úplne iné, ako keď videli diela na obrazovke televízora či malom mobile,“ dodáva Šoth, ktorý podľa vlastných slov napriek opakovaným útokom na divadlo a jeho osobu nebol nikdy šťastnejší.„Keď vám vždy niečo hrozí zvonku a vo vnútri v inštitúcii ostávajú ľudia láskaví a radi pracujú, tak ich môžete len milovať. Nastaviť hierarchiu v inštitúcii je veľmi zložité. Každý to vie. A my sa snažíme bez nejakých veľkých populistických slov objať diváka. Lebo sme tu len pre diváka. Nie sme tu pre seba. My slúžime, ja slúžim tomuto divadlu a takisto slúžime aj divákom. Chceli by sme ich aj potešiť, aj prinútiť k zamysleniu. Myslím si, že sa nám to minulú sezónu úspešne podarilo,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ.Nová sezóna je pre Štátne divadlo Košice sedemdesiatou siedmou v poradí. Prinesú sedmičky divadlu šťastie? „Človek môže predpovedať nejaké veci. U nás je zaujímavé to, že ľudia v divadlo si ho takpovediac ofúkavajú. V Košiciach jednoducho zamestnanci majú svoje divadlo radi a patrične a s úctou sa k nemu chovajú. A ja si pre nich všetkých a aj pre všetkých našich divákov prajem, aby sedmičky šťastie priniesli,“ želá si Ondrej Šoth.